面試前人資丟「身家調查表」他秒愣！內行揭套路：別亂填

不少求職者在面試前會到公司的徵才網站搜尋相關職缺，藉此了解工作內容及待遇，而某些公司也會在人資面試新人時，準備一份公司內部制式的表格，內容不外乎是基本資料、學經歷等等，不過近日就有網友好奇提問「大家在寫面試表格都會乖乖照實寫嗎？」，意外掀起眾人熱議。

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原PO在

PTT

的Salary版上提出自己的疑惑，他解釋平時就會看見一些公司，在求職者還沒有進公司前就要求填寫「身家調查」表格，「不止你還有你祖宗十八代，問你離職原因，還問你第一份工作到目前每份工作的離職原因」。原PO指出，如果不太涉及個人隱私的部份自己還是會填寫，但也疑惑要是題目太涉及隱私是否要在還沒入職就照實填寫。

▲原PO還提到，不只一次看到某些公司將面試者資料丟在紙類回收箱，對於個資的保密程度也相當擔心。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

文章曝光後掀起網友熱烈討論，有網友認為就算公司準備的表格提問內容涉及過多隱私還是會照常填寫，「我當然會寫，因為嚮往這家公司所以才投履歷，至於那種投幾十封幾百封履歷亂槍打鳥的人就不需要填寫了」、「我會欸」、「傳產一堆問父母和有沒有貸款的」、「長榮跟台積電都要寫啊」、「中華電信也要填啊，面試的時候一堆人怎麼沒有大家都略過的感覺」。

不過也有網友持相反意見，「沒有必要，該空格寫他人個資就可」、「有底氣的人知道不是每項都要回答」、「只會寫必要的，離職原因也只會寫上一間公司，什麼戶籍地址跟家人資訊會略過」、「沒必要的資訊就略過」。

此外也有網友建議，遇到類似表格不必全部照實填寫，但也不建議填他人個資，如果有不願意填寫的資料可以等到正式收到錄取通知後再補齊，「我不會全寫，人資問再說有機會貴公司再寫」、「不會，制定表格的人跟面試的人不見得同一批人，寫願意寫的，其他靠談」。（編輯：楊智傑）