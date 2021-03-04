抗中「飽」台 高市議員化身主廚鳳梨創意料理上菜挺農民
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-04 12:32:04
中國片面宣布三月起禁止台灣鳳梨進口，為響應中央「吃鳳梨、挺農民」政策，高雄市議員林智鴻、李喬如、李雅慧、江瑞鴻、黃文益、黃秋媖今(4)日化身主廚，利用台灣在地食材料理，聯合推薦鳳梨入菜的創意吃法，邀全民用最特別的吃法「抗中『飽』台、吃爆旺來」！中央、地方攜手推薦優質、營養、甜美的台灣鳳梨，好運旺旺來。
今天的「鳳梨創意料理上菜！高市議員化身主廚聯合挺農民」記者會在大地林檎-契作小農廚房舉行，在高雄市鳳山區在地議員林智鴻的發起下所有出席的議員們都化身主廚上菜，使用台灣在地食材料理，聯合推薦包括南洋風鳯梨海鮮紅咖哩、塩麴豬肉鳯梨捲、鳯梨高纖優格飲、金鑽鳯梨果醬、鳯梨水果紅茶等鳳梨入菜創意吃法，幫大家把菜單、食譜先準備好，邀全民用最特別的吃法「吃鳳梨、挺農民」！中央、地方攜手推薦優質、營養、甜美的台灣鳳梨，好運旺旺來。 今天料理所使用到的都在台灣產地食材，包括大樹金鑽鳯梨、美濃小蕃茄、田尾花田囍彘紅蘿蔔豬、埔里18號蜜香紅茶、九如檸檬、彰化二林馥米等，特別挑選在地小農的好食材入菜，除了從源頭把關確保食品安全，也用實質方式支持各地區的農民朋友。邀請市民先筆記收藏鳳梨創意食譜，迎接月底鳳梨盛產季，品嘗滋味豐富更有趣。 林智鴻表示，希望未來農產品可以透過各項創意料理加值，加強在餐桌及外銷上運用，讓鳳梨更有價值，也期待中央政府加強拓展外銷，克服保存技術，讓台灣優質農產品外銷到全世界、布局全球。而三月底台灣鳳梨盛產季開始，希望以創意菜單的方式，籲請台灣人一起用行動支持台灣鳳梨，挺台灣農民。