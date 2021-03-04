公婆50歲就退休！每月徵收15K孝親費 媳苦惱：孩子怎養
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 12:31:22
婚姻生活總有說不盡的苦衷與難題。就有一名媳婦訴苦，自己老公月薪僅3萬3要養兩個孩子，但每個月卻要給提早退休在家的公婆1萬5當孝親費，剩下的才是夫妻倆能利用的數字，忍不住崩潰求問「給多少才合理？」
一位媳婦在臉書《靠北婚姻2.0》上分享自身遭遇，「老公是獨子，我們現在也住在公婆家，他們要求每個月給15k，夏天電費另外算，公婆55歲已經有快五年沒工作，更一直覺得養兒防老是理所當然，每個月都在講錢，每次見面也是錢」。然而公婆仍覺得1萬5金額太少，近年開始要求更多，但無力負擔的夫妻兩人最多只能擠出1萬5，這時公公就會開始對親戚們放話「家要賣掉、看誰可以給他兩萬以後這個家是誰的」，夫妻兩人也會因此被親戚圍剿。原PO也無奈訴說苦衷，「先生一個月薪水僅33k，目前大寶三歲、我又待產中，想問各位住公婆家每個月應該給多少才合理？」完整遭遇曝光後，不少人也無奈表示「最好的辦法就是增加收入，公婆帶孩子，等孩子出生後，夫妻倆都去工作」、「50歲就退休的公婆還真是懶得可以，又沒責任感」、「那要怪他兒子薪水太少呀，那麼少還生兩個要怎麼養呀！」「包住包水電 15000元很合理，重點就是老公收入太少」。（編輯：潘毅）