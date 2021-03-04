福原愛爆不倫！女律師曝「1真實理由」嘆：判賠機率很高

桌球界夫妻檔「小愛」福原愛與江宏傑近日婚變傳言鬧得沸沸揚揚，同時也傳出福原愛陷入不倫戀，與江宏傑會對她言語暴力等負面報導，倆人形象破滅，也讓台日民眾都相當震驚，對此，律師李怡貞也在臉書發表自身看法，直呼「判賠機率很高」。

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李怡貞律師在臉書粉專《女人大律師李怡貞》表示，針對福原愛與江宏傑夫婦傳婚變一事，她認為若倆人「沒有離婚的話，婚姻當中任何一方跟異性密會到去開『兩間房間』過夜，按一般第三人標準，其實都已經逾越一般正常男女交往的分際，另一半告侵害配偶權，判賠的機率很高」。

▲福原愛（右）、江宏傑婚姻亮紅燈。（圖／資料照）

李怡貞也表示，「總之，所有的婚姻當中都有不堪的一面，只是大多當事人自己才知道，或是處理他們案件的律師才清楚，畢竟上法院就是要來揭開瘡疤，互相攻擊。目前的資訊都太巨量太混亂，就讓當事者自己好好處理吧」。

另外，她也感嘆說道「畢竟還有兩個年幼的孩子，而跨國婚姻破裂後，其實最難的就是孩子的監護權歸屬以及探視，希望兩方看在孩子份上，都能平和理性的方式面對婚姻問題。若要繼續，就各自檢討調整攜手同行；若是已經無法繼續，當初好聚最後最好也能好散」。（編輯：郭佩蓉）