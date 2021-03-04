挺菜農、助弱勢！新北議員陳啟能義賣10噸高麗菜做公益
記者陳志仁／新北報導
2021-03-04 13:03:51
高麗菜產量供過於求，導致價格崩跌；新北市議員陳啟能會同新北市文化北路小吃協會及多位里長，向新北市果菜運銷股份有限公司採購10噸的高麗菜，並於今（4）日舉行高麗菜的義賣，所得作為弱勢學童的獎助學金，用行動力挺菜農、挺台灣，也能幫助艱困學童。
陳啟能今日會同服務處同仁、錦江里長江茂隆、富福里長陳惟國、錦通里長林煒財、大德里長陳素櫻等，在三重區文化北路156-2號前舉行每顆10元的義賣，吸引不少民眾排隊搶購；三重區長陳奇正不僅到場力挺外，還自掏腰包購買50顆高麗菜贈送調解會、公所的同仁。陳啟能表示，台灣的農產品新鮮營養便宜又好吃，多買台灣農產品就是挺台灣；最近高麗菜產量供過於求，特別與文化北路小吃協會商議採購高麗菜，並舉行義賣的活動，所得捐贈作為週邊國中小弱勢學童的獎助學金，除了行銷台灣農產品，還可幫助生活較困難的學童。新北市文化北路小吃協會理事長郭金龍說，文化北路美食街近年經陳啟能議員協助，及協會積極的努力改善，已漸漸將傳統夜市形象轉型；秉持「取之於社會、回饋於社會」的精神，日前拜訪陳啟能提及採購4000公斤的高麗菜義賣，陳啟能二話不說再加碼捐6000公斤。