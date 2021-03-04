面試後苦等0消息！「該打電話問嗎」 行家曝正解：死定
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 13:29:11
求職的時候最重要的就是面試這關，而通常面試完後自己也有幾分把握這間公司是否會錄取你，但若很有把握的公司，面試後卻遲遲沒有消息，是否該打電話去詢問進度？對此，就有網友討論「大家面試後會追嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「有人一定會說，本來就會錄取你的，追沒關係，不會錄取你的，追沒用，但是，小弟有親身經驗，面試主管給你名片，他就是要你主動打去問，表現出積極性，因此我被馬上被錄用了，但也有打去問，他覺得你不夠耐性，直接剃除你的案例，所以打電話進去追問，真的是運氣運氣的，你們會怎麼做?」貼文一出，網友紛紛回應「不會ㄟ，我不會打去，有錄取就有錄取，沒錄取就算了」、「是我就懶得追了，願者上鉤，反正拿出能力，看他買不買帳」、「最近爬文是說，如果面試過程中感覺對方對你是有興趣的就追，沒有就不要」、「完全不會追，找工作就是看實力」、「我會追欸，有問有機會啊」。不過也有內行網友跳出表示「有做過協助收履歷安排面試的部分，明明上面還沒面試完或尚未決策完，幾十個面試者根本也不知來電的是誰，來電就是問結果，一律答案都給不確定，而且在心裡扣分，真要感謝對方給面試機會寫信就好」、「不能打電話，用寫信的就好，打擾到當下工作者觀感直接差，就死定了」。（編輯：張嘉哲）