她對中發票嗨炸！下秒一看「悲劇慘況」臉綠了：可以領嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 14:03:45
統一發票對獎號碼每2個月開獎一次，不少民眾都希望能透過對中發票號碼，為生活帶來小確幸，甚至幸運的話還能抱回千萬大獎一夜致富；不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，在對獎時發現發票中獎了，不過該發票卻只印一半，擔心無法順利兌獎，貼文曝光引發熱議，釣出內行網友曝解方。
原PO表示「我要小小報怨一下，天啊！我怎麼會這麼粗心，怎麼都沒發現加油站的店員給我發票時，是剛好發票已經到底了，印到這樣的發票給我，我卻當下都沒發現」。直到近日整理發票，在對獎時才驚覺，該發票居然有中獎，但除了日期、時間與發票號碼之外，底下的明細一片空白，她憂心直嚷「可是這樣好像無法領耶」，不禁哭喊「眼睜睜看著錢飛走了，安捏是要叫我跟上帝領獎嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這是放太久，熱感應字不見了嗎？」「國王的發票」、「下次刷載具就不用煩惱了」；不過，有網友指出「可以回當初加油的地方開印證明，類似明細的東西，跟著發票一起，還是可以領獎喔」、「發票號碼看得到，應該可回去請他們處理」、「好像可以請他們重新印」、「可以拿回去原加油站，確認無誤會補印一張」。事實上，根據財政部台北國稅局表示，中獎統一發票因保存不慎致發票破損，或因油墨褪色致發票記載事項模糊不清等情事，如依相關規定提示證明文件者，仍可兌領中獎獎金。依統一發票給獎辦法第11條第1項第3款規定，發票若破損不全或填載模糊不清、無法辨認者，原則上不得兌領獎金，但如經開立發票的營業人證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，仍可給與獎金。（編輯：賴詠璿）