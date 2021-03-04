僑胞挺台灣鳳梨進不了美國 張惇涵：可以採購加工品
記者李春台/桃園報導
2021-03-04 13:48:24
針對有台商反應，台灣的新鮮鳳梨受限美國法令，根本出不了台灣海關，質疑僑務委員會的說法是在搞大內宣。總統府發言人張惇涵今（4）日受訪強調「這是大團結不是大內宣」，就算無法輸入台灣鳳梨的國家，還是可以採購台灣鳳梨加工品支持台灣的鳳梨農民。
中國大陸禁台灣鳳梨進口，為了挺台灣鳳梨，僑委會也號召海外僑胞及台商採購台灣鳳梨，還發出新聞稿指已獲美、歐各國僑胞響應，共預訂12個貨櫃及超過2萬公斤鳳梨。但根據美國《世界日報》報導，駐華盛頓的台灣商會會長白越珠2月28日接到「華僑文教服務中心」來電，稱僑務委員會鼓勵海外華人僑胞認購台灣產鳳梨，她一度誤以為政府有管道將台灣鳳梨送到美國，認購了總價1.8萬美元（約台幣50萬元）、約1萬公斤的台灣鳳梨，但事後才發現所訂購的鳳梨根本無法入關美國。不少在美國的海外僑胞收到僑委會的消息，稱可透過一個全球數位平台採購台灣鳳梨，紛紛出資購買，以為既可以吃到新鮮的台灣鳳梨，也可幫助台灣農民，最後都碰到了同樣的狀況，尤其僑委會還發出新聞稿，指稱在號召後短短一天內就有美洲、歐洲等多國台商會和僑胞預訂12個貨櫃及2萬4010公斤的台灣鳳梨；美國僑界質疑，認購的鳳梨明明無法送到美國，無法幫到農民，僑委會卻還在大肆宣揚，懷疑政府是在搞大內宣。張惇涵對此回應，最近不管海內外的台灣人都全力力挺台灣鳳梨，「這是大團結不是大內宣」，很多的國外好朋友也在支持台灣的鳳梨，當然現在還有一些國家無法將鳳梨輸出到他們國家的，而這也是我們一直在努力的方向，「不過就算是沒有輸入台灣鳳梨的國家，我們也歡迎大家來買台灣鳳梨的加工品，一樣可以支持台灣的鳳梨農民。」