回應軍公教年改部分違憲 政院修法草案拍板將送立院審議
記者劉育辰／台北報導
2021-03-04 14:13:41｜2021-03-04 14:18:12
軍公教年金改革中，退休再任私校職停領退俸規定在2019年8月被宣告違憲，行政院會今（4）日拍板通過3項配套修法，未來軍公教退休後再任私校有給職務，無須停領月退休俸、現職人員提繳退撫基金費用，將免予課稅。
過去軍公教人員退休後再任私校，同時領有退休金，遭質疑為「肥貓」，因此政府在2017年的軍公教年金改革時提出修法，若公務員退休後再任私校職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，就得停發月退金。不過，大法官在釋字第781、782與783號解釋，退休再任職停領退俸規定違憲。行政院政務委員兼發言人羅秉成上午主持行政院會後記者會時表示，在今天的院會中提出《陸海空軍軍官士官服役條例》部分條文修正草案及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，行政院長蘇貞昌裁示通過，函請立法院審議。羅秉成指出，這次修正是為回應司法院釋字781號、783號解釋意旨，修法後將調整為隨消費者物價指數累計成長率達正負5%或每4年檢討。退役、退休後再任私校有給職務，無須停領月退休俸或退休金。另外，為與勞工、私校教職員課稅規定一致，增訂現役、現職人員繳付的退撫基金費用，不計入年度薪資收入課稅。草案送請立法院審議後，會請國防部、教育部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。考試院也會另外將《政務人員退職撫卹條例》部分條文修正草案送交立法院審議。