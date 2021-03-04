街頭驚見鍘刀車門？阿伯身影讓1萬人震驚：台版藍寶堅尼
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 14:22:04
「鍘刀式車門」是屬於超級跑車車門的一種樣式，固定車門的活動機件置身於車體A柱部位，從下方往上方開啟車門後，使乘坐人員得以順利進出，呈現出「斷頭台展開的樣貌」而得名，但近日卻有網友在網路上分享一段「阿伯開車門上車」的畫面，淡定的身影及誇張的車門讓1萬名網友紛紛震驚直言「台版的藍寶堅尼？」引起熱議。
這位網友在臉書社團《路上觀察學院》中PO出一篇文章表示「鍘刀式車門」，原PO更隨文附上畫面，只見從影像中可以看到，一位阿伯走到自家廂型車旁邊準備開門上車，沒想到下一秒他開啟車門的瞬間，車門竟瞬間向下傾斜，與跑車的「鍘刀式車門」有著幾分雷同，但這位阿伯卻依然淡定的上車，似乎一切都非常平常，而這一串行雲流水的動作卻讓超過1萬名網友們紛紛留言表示震驚，留言區蓋起高樓。 網友們紛紛留言表示「這是台版藍寶堅尼吧」、「砸到式車門」、「太屌了，爆改」、「好車就該如此」、「這是超跑你不懂」、「超跑都是這種開門方式，只是人家往上開，它是往下開」、「人家這個是物盡其用，另類的跑車」、「平價入手，尊爵質感」、「車門：每次我都害怕極了」、「開什麼不重要，但氣勢不能輸」、「比超跑海鷗車門還屌」。（編輯：王柏文）