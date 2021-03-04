台灣演藝圈慘輸日韓？她一查數據臉綠 「致命關鍵」曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 14:33:49
台灣演藝圈的實力有目共睹，有些人成功打進國際市場，不論是音樂還是電影甚至是電視劇，如電視劇《想見你》在去年打進韓國市場，讓主演的柯佳嬿、許光漢爆紅，引發不少話題。不過，就有網友討論「台灣演藝圈是不是停滯了？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近看了一下台灣國際的天后蔡依林最新MV點擊率，一共是三百九十多萬，再看看韓國天后IU的最新歌曲，竟然有4千七百多萬，不知道是不是蔡依林、周杰倫已經是過去式，於是查看看現在有潛力的男女藝人跟團體」。「結果查出來不知道是不是台灣人不常用Youtube還是怎樣，台灣不管哪個藝人，點閱率都跟台灣人口不成正比，說白了，就是走不出國際，看看隔壁日本的，去年10月12日出的歌曲已經破億點閱率，我找不出台灣哪個藝人可以跟鄰國拼耶，真的堪憂啊」！貼文一出，網友紛紛回應「2021年了你還在雙J喔」、「本土樂壇本來就這樣，市場太不廣大了」、「想紅或者已經紅的都往中國發展了，當年的歌迷都為人父母了誰還有空衝點閱，然後台灣國高中生都在迷韓團，本土樂壇當然慘囉」、「韓國會刷點閱率啊，台灣不會」、「韓國飯圈競爭文化很激烈，粉絲會狂刷點閱拚紀錄，但台灣音樂市場下神壇也是不爭的事實」、「中文歌曲本來就很難說，市場就是不大，台灣又這麼多哈日哈韓，你看Youtuber也知道，國外觀看數屌打台灣的」。（編輯：張嘉哲）