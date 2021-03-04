貼磁磚日薪上看8千！師傅喊「從不缺工」 狠掀營造內幕
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 14:59:54
近期全台營造業缺工現象頻傳，不少建商也認為起因是「台積電」積極建廠，給出更高待遇導致。不過今（4）日有磁磚師傅表示自己從未遇到缺工問題，更揭露營造業內幕。
一名磁磚師傅在臉書《爆怨公社》上提出見解，「我本身是貼磁磚的師父，現今缺工嚴重，我自己一天薪水實領差不多一萬多，給工人的薪水則是6到8千不等，有加班上萬更是輕鬆」。原PO隨後話鋒一轉，「現今缺工嚴重，但為啥我沒有缺工的問題？因為我實實在在把錢交到師父手上。而你們營造業發的工錢，經過大包，二包，小包，最後才到工人手上，實拿剩多少？難怪會缺工，全台的營造業何時要做改變？」貼文曝光也引發關注，不少有相似經驗的網友也紛紛回應「層層剝削就已經扣掉大半了！發工的，班頭的，派遣的，唉！難怪沒人想去」、「臺灣年輕人其實很肯做，在澳洲肉場髒活，累活都看得到台人，營造缺工真的是待遇問題」、「重賞之下必有勇夫，但是以目前的環境跟人員素質來說，再重賞，也找不到勇夫」、「很多老闆說虧錢，實際上是沒賺到要賺的金額，所以統稱都說虧錢」、「今天還看到徵粗工1350一天，本來就該3000up的經過那麼多手，難怪沒人想做」。（編輯：潘毅）