博士妻10年沒工作！竹科夫怒「轟出家門」羞辱 結局曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 15:44:09
婚姻議題備受關注，近年來不少知名藝人也都傳出婚變消息，不禁讓人感慨「婚姻就是愛情的墳墓」。日前一名竹科工程師，因不滿妻子婚後10年都沒工作，不但出言羞辱，更將她「轟出家門」，最終也落得離婚收場。
綜合媒體報導，一名在竹科上班的林姓工程師娶了陳姓妻子，婚後陳妻因為先後懷孕生下2子、念博士班等，導致10年間都沒有外出工作。這也讓林男心生不滿，出言嘲諷妻子是「米蟲」、「文組博士都吸空氣就會飽了喔？」，過程間兩人也曾準備去離婚，但公婆苦勸後，陳女為了家庭和諧才選擇隱忍。不料去年2月，林男做出更誇張的舉動，不但把妻子衣物丟棄至樓梯間，更將妻兒3人反鎖在家門外，陳女只好帶著2個孩子借宿鄰居家，這些舉動也讓她心寒，向新竹地院訴請離婚。最終法官審理認為，林男以言語踐踏陳女自尊，已逾越夫妻所能忍受的程度，判准離婚。針對此案例，林智群律師也發表見解，「為什麼會有人覺得『在家照顧小孩』這個事情沒有價值呢？夫妻離婚時有一個東西，叫剩餘財產分配請求權，夫妻婚姻期間賺的錢（在這個案子就是老公賺的錢），有一半是太太貢獻的（她照顧家庭，你才能安心工作），先生賺100元，太太至少貢獻其中50元，絕對不是米蟲！」（編輯：潘毅）