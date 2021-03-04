麥當勞「第一代點餐卡」曝光！眾見1細節驚：30年都沒變

連鎖速食店麥當勞不僅餐點深受台人喜愛，也會不定時推出新產品，吸引消費者目光，另外也隨著時代的變遷，先後推出了「甜心卡」、「點點卡」以及「麥當勞報報APP」等優惠供民眾使用，不過，你有看過麥當勞「第一代點餐卡」嗎，就有一名網友分享並PO出照片，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附圖，從圖片中可以看到這是一張泛黃的紙卡，上面的設計相當簡易，並寫著雙層漢堡、雙層吉事漢堡、麥香堡和麥克雞塊等字樣，一旁則是產品價位，最下方還蓋有「麥當勞林森中心」的印章。

▲一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文分享「第一代麥當勞點餐卡」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

貼文一出，引起熱議，「這個厲害，7年級生沒看過」、「完全沒看過」、「這是排很多人時、麥當勞姐姐會出來先幫忙點餐！就是這張」、「我記得以前排隊太長會有人在隊伍裡面先點餐寫單子，然後直接交給櫃台結帳」、「哇噻，好久遠」、「小時候麥當勞是好表現才有機會吃，去麥當勞都超開心的」、「電話還7位數.....」、「時代的眼淚，回憶啊」。

不過，也有不少網友注意到1細節，那就是「價錢」，並表示其實以當時的物價來說，其實還是蠻貴的，「這價格....以前滿貴的」、「這張應該有超過30年以上嘍…」、「這價錢30年沒變耶」、「漲幅似乎沒什麼變化」、「小時候麥當勞可是奢侈品阿」、「哇塞這個價格在那時候有錢人才吃得起啊」、「當年的麥當勞好貴，但現在的麥當勞平價」、「以前麥當勞不便宜」、「這年代應該很久了，但這價位有點貴啊」、「一個大雞腿便當50元的年代...」、「沒看過，但是感覺在以前是不便宜的餐點！跟現在價格差不多」。（編輯：郭佩蓉）