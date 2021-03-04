春暖花開好運到！「4星座」3月大翻身　第1名桃花跟著旺

三月運勢「4星座」鹹魚翻身！獅子爽加薪 牡羊財運戀情狂升溫 （艾菲爾）

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終於踏入2021年的3月，隨著寒冷的冬天逐漸過去，3月開始也能漸漸感受到春天萬物爭鳴、百花齊放的氣息，不論職場工作運或是戀情似乎都有著蠢蠢欲動、亟欲萌芽的走向。那麼12星座當中有哪幾位3月的運勢走向特別好呢？塔羅牌艾菲爾老師在臉書上公布了前四名「好運爆棚」的星座，快揪家人朋友一起來看看吧。

艾菲爾老師解釋，「三月開始太陽系所有行星，包括太陽，一直到4/27全都維持順行，而3/5是驚蟄，在這天打小人最靈；最後是3/14龍抬頭，當天最適合向土地公祝壽丶求財運、補財庫」。

▲艾菲爾老師分享3月的運勢發展，其中四種星座的朋友更有「鹹魚翻身」、「好運爆棚」的運勢走向。（圖／翻攝Pexels）

本月好運爆棚4星座排名如下：

第4名丶雙魚座

雙魚在陽曆3月好運陸續增多，本月所有的挑戰你都可順利通過。之前你情緒起起伏伏，很常急躁或是莫名悲觀，連健康都受到影響。但進入3月，你不知不覺間變得更正向積極了，事業也更加進入正軌；感情也是喜上眉梢，單身許久的雙魚，將會能遇見一個感覺對的人；而有對象者，倆人的感情持續增溫丶甜蜜，可以開始討論未來規劃了，另外因為過了一個年讓你發胖不少的雙魚朋友，3月起少吃多運動，調整生活作息，你會得償所願更健康喔！

第3名丶處女座

處女座在陽曆3月的魅力完全大幅度提升，邂逅心中男神丶女神的機率超級高。可能之前你的運勢時好時壞，還有惱人的爛桃花糾纏，但3月開始，隨著你更加認真的態度，以及月老的加持，你在感情中就能挑到優質好對象。單身者會和男神或是女神彼此看對眼；而有伴的處女，現在就是調教對方的最佳時間，明示暗示他來接送你上下班，或是給你個甜蜜的小約會、小驚喜，你們的感情能激蕩出更多火花、走得更長久。

第2名丶獅子座

獅子在陽曆3月將能收穫滿滿，無論是工作、愛情、財運都是好事發生。3月開始，你之前累積的實力將能成功兌現，工作上升官加薪的機會就要到來，領導更讓你接下大案子、大客戶，你可以因此攀上事業高峰；感情上，不管是想脫單、想結婚、想要懷孕生子者，這個月都能心想事成，千萬別錯過！3月是獅子喜事連連的最佳時機，你之前所立定的目標，都將在本月陸續實現。

第1名丶白羊座

進入陽曆3月，白羊的好運有如一飛沖天。之前總是不自覺去討好身邊人的你，反而忘了自己的存在，讓你沮喪又暗淡。但3月開始，你的想法更加清晰，對生活以及事業里的人事物，都能懂得抓住重點去應對，你現在體會到了，愛自己、盡自己的本分比任何事都重要。而豁然開朗的你，更能吸引到貴人幫扶，進入3月，你將在貴人幫忙下認識一位理想伴侶，事業也能迎來好的轉機，就連健康運及財運都跟著興旺起來，一切都越來越好！（編輯：楊智傑）