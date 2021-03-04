和閨蜜同時生產！她聽「護士喊1句」傻了 下秒崩潰離婚
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 18:05:12
有句話說「閨蜜，就是把你的男友『歸me』」！而這不只是在偶像劇裡才會出現的情節，現實生活中一樣會上演。大陸有名女子就和閨蜜同時懷孕，甚至在同一天生產，但她離開產房時，聽到護士的一句話讓她徹底心碎，當場立刻離婚。
根據《網易新聞》報導，大陸一名女子萱萱（化名）和夢子（化名）從大學大學時期就成了好閨蜜，而且夢子不但長得漂亮，成績還很好，就連萱萱爸媽對她讚不絕口，兩人畢業後也待在同一個城市工作。萱萱後來在工作認識老公，對方不僅積極上進，也很體貼，兩人最後步入婚姻，萱萱也將老公介紹給夢子認識，三人經常玩在一起，相處非常融洽，某天萱萱意外發現自己懷孕，結果過沒多久夢子也說自己懷孕，這讓萱萱相當驚訝「連男朋友都沒有，哪兒來的孩子？」萱萱不管怎麼問，夢子都不願透露孩子的爸爸是誰，但還是堅持要把孩子生下來，懷孕後，夢子更常到萱萱家，三人關係也越來越好，想不到兩人居然也剛好在同天進了產房。當天，萱萱成功生下兒子後，被推出產房，卻聽到醫師說「隔壁手術室的孕婦一直在喊她丈夫的名字，護理師在找這名字的主人」。萱萱聽完傻住了「隔壁孕婦不就是我的閨蜜嗎？」而老公聽了也瞬間臉綠，立刻衝至隔壁手術室，萱萱這才知道，原來閨蜜的孩子是老公的，而老公跪下來請求原諒，「說自己工作壓力大、喝了太多的酒，才會錯把夢子當成她，絕對不是有意的」。對於自己被最信任的兩個人出賣，萱萱也忍不住流下眼淚，最後想到種種一切，實在受不了，雖然這對剛出生的寶寶很不公平，但還是決定離婚。（編輯：許智超）