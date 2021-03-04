丰盛町台式茶餐廳 「白髮魔女鍋」老菜新作美味升級

春天來了，台中公園智選假日飯店的台式茶餐廳「丰盛町」，隨著時序更迭換新菜單，由主廚白家豪研發系列老菜新做菜色，重現記憶中的古早味。其中「白髮魔女鍋」結合粵式及台式作法，是一道兼具視覺與味覺享受的升級版海鮮米粉湯鍋，限量供應。配合換新菜單，今天起至月底前，單筆消費滿388元，有機會抽中飯店住宿券。

我是廣告 請繼續往下閱讀

丰盛町位於日曜天地OUTLET中庭，巴洛克元素融合台式磚牆為基礎，運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞，營造愜意舒適用餐氛圍，提供逛街血拼民眾喝咖啡歇腳，及用餐補充體力好去處，生意熱絡。

▲「丰盛町」台式茶餐廳位於日曜天地一樓中庭，環境舒適，是逛街民眾喝咖啡、大啖美食好選擇。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.4)

飯店總經理郭子毓說，「丰盛町」雖是台菜餐廳，卻兼顧創新與傳統，主打老菜新做。以三月全面換新的菜色為例，有原汁原味的「黑白滷」、復刻經典的「砂鍋菜」、「貴妃牛肋腩」及「阿婆紅燒肉」，還有允指回味的香酥炸物，提供消費者更多選擇。

此外，新推出的台式點心「釜鍋鹹豆花」，幾乎成了客人必點人氣餐。它結合四川的麻辣豆花與上海的鹹豆花，且豆花採非基因改造黃豆手工製作，淋上冬菜脯濃湯，鹹香又嫩滑，再搭配辣油、花生、菜脯、蔥等配料，讓口感層次更顯豐富。

▲「丰盛町」台式茶餐廳換新菜單，原汁原味的黑白滷香氣撲鼻，道道入味。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.4)

招牌「白髮魔女鍋」是隱藏版美食，可說是經典台式海鮮米粉鍋，限量供應。主廚表示，魔女鍋湯頭是採魚骨煸香，加入排骨及五花肉熬燉二小時，直至乳色，屬於粵式作工，加入澎湖小卷、白銀鱸、花蛤等海鮮提鮮。上桌前撒上香芹、九層塔、蒜酥，再鋪上炸膨酥香的米粉，讓猶如白髮的米粉吸附飽滿的湯汁，散發出層層堆疊香味，讓人垂涎。