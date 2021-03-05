房市／新店家樂福商圈 兩大利多將到位
財經中心/綜合報導
2021-03-05 08:30:00
新店家樂福寶橋商圈向來為當地交易熱區，新北寶高智慧產業園區將於6月完工，裕隆城商場也將於明（111）年第二季開幕，包含誠品百貨、威秀影城將入駐商場，成為區域發展的兩大利多。
家樂福寶橋商圈為新店市區的三大生活圈之一，由中興路三段與寶橋路交匯而成，因為近捷運七張站，生活機能又便利。信義房屋中興寶橋店店長郭昭緯說明，家樂福寶橋商圈周邊原有受矚目的建設題材屬新店裕隆城商場，裕隆城位於中興路三段，規劃8樓建物，其中1至4樓誠品百貨進駐、5、6樓裕隆招租、7、8樓威秀影城進駐，預計2022年完工。不僅如此，位於新店寶橋段工業區的新北寶高智慧產業園區也將於6月完工，新北市政府指出，新北寶高智慧產業園區將以AI智慧製造、雲端、綠能及生醫療產業優先進駐，未來預計可創造110億元產值，可以提供當地約9600個就業機會。此外，也將新闢聯外道路，並整建寶橋路人行便道，增加上下班民眾搭乘大眾運輸意願，緩解塞車問題。郭昭緯認為，而新北寶高智慧產業園區隨後進駐的就業人口若夠多，可望活絡當地房市。寶橋商圈的電梯三房，總價帶落在2500萬至3500萬，兩房產品落在1700至2000萬。