國中生只買2樣滷味遭拒！老闆冷回「有低消」 全場怒了
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 18:28:33
路邊攤也有低消嗎？有網友透露，去一家老字號滷味攤買滷味時，看到一位國中生在攤位前挑了兩樣價格不高的食材給老闆，結果老闆有點鄙視地說，「弟弟你就只有兩樣嗎？這樣我沒辦法賣，我店有低消」。眼見國中生尷尬地默默離開，網友不禁感慨「沒必要對一個孩子用這樣的語氣拒絕」。而路邊攤有低消的說法，更讓許多網友直呼「很糟糕！第一次聽過」。
有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己去一家超過20年的滷味攤買滷味，本來一直覺得老闆是位和藹的人，想不到卻目擊國中生遭拒絕的場景。原PO表示，國中生當時還問了一句「真的不行嗎？」但老闆仍回答「你這樣我沒辦法賣，我有低消不然你去別的地方買」。等到國中生黯然離開，老闆更對原PO吐苦水，強調自己「出攤瓦斯要錢，攤位要租金，還需要人工時間親自操作，他買不到50元成本都不夠還會影響到後面客人時間，所以寧願不做」。原PO當場只是默默點了點頭就拿著自己的滷味離開，但後來卻不禁直言對方只是一個小孩，「可能他身上就這麼多錢，就只能吃幾樣，沒必要當面給他難堪」。原PO最後表示，以後不會再去買滷味了，更強調第一次聽到「路邊攤有低消的」。心疼被拒絕的國中生，網友紛紛在底下留言回覆說，「小錢也是錢，這老闆很糟糕」、「今天沒人買，難道老闆就不用店租，不用瓦斯了嗎」、「滷味攤有低消，筆記筆記」、「既然要設定低消那就先貼張公告」、「小有名聲就自以為是，很多老店就是這樣衰敗」、「謝謝以前願意賣我20元甜不辣或者是三個鍋貼的老闆」、「我也是做生意的，一碗餛飩湯30我們也開火賣...能賣多少就賺多少」、「不聰明，丟了一位未來的客戶」。不過也有人替老闆緩頰，「老闆開店又不是開慈善機構」、「老闆加油，每個生意人都不簡單」、「他有他的成本考量還好吧，出來賣東西就是要賺錢也沒錯呀」、「也希望你站在店家角度想一下，如果我在現場，我會加碼請弟弟吃20元的東西」、「我家也是開小吃，老實說真的不太喜歡只買一點點東西的客人」。（編輯：倪浩軒）