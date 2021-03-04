15歲兒闖大禍！床戰「50位女同學」？桃園教育局回應了
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 22:16:10
網路最近瘋傳一張截圖，照片中是一位媽媽徵求律師協助的文章，提到自己15歲的小孩闖大禍，與學校50位女同學發生關係，還有3人確認懷孕。誇張情節引發網友熱議，不過桃園市政府教育局晚間已發出聲明，表示查無此事。
網路流傳的原文最早疑似是出現在臉書社團「律師免費法律諮詢」，但隨後被轉發到《爆料公社》、《爆廢公社二館》等知名社團，引發關注。截圖中可以看到一位桃園媽媽徵求律師，提到自己15歲的小孩闖大禍，與學校50位女同學發生關係，還有3人確認懷孕。但強調皆無強迫行為，都是自願，希望能找到律師協助減刑。離奇情節掀起討論，網友除了嘖嘖稱奇之外，第一時間就有許多人質疑，「唬爛文，用各位聰明的腦袋想想」、「只是一則腦筋灌水的創作文罷了」、「50個，我就不信那些小女生不會打起來」、「現在的人唬爛都不用打草稿」。而據《自由時報》報導，桃園市政府教育局晚間也發出聲明稿，澄清經查證校安通報紀錄及桃園市政府社會局家防中心，並無發現所指陳事件，查無此事。但為求慎重，會請婦幼警察隊繼續協助調查，並持續督導學校落實性平教育。（編輯：倪浩軒）
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