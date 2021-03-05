數量多到誇張！他PO一整晚「戰利品」 眾驚喊：吸到貧血
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 00:14:32
深夜時蚊子總是在耳邊「嗡嗡」作響，讓不少民眾難以入眠，就算爬起床準備清除噪音來源，卻每每找不到蚊子的蹤影。近日，就有網友分享一整夜的「戰利品」，並拜託蚊子不要再來了，貼文一出，也讓許多網友直呼「這個量也太誇張！」
原PO在《爆怨公社》貼出一張照片，並表示「逐漸進入濕熱的季節，蚊子可以不要再來了嗎？」只見吸入式捕蚊燈抓滿蚊子，數量更是多到難以計算，原PO也補充，捕蚊燈是放在開放式店面1樓的室內。許多網友看完也相當驚訝，「你是住在蚊子總部嗎？」、「我以為在曬茶葉」、「我居然以為是茶葉還是仙草乾之類的....」、「這個吸完血都快變貧血了吧」、「我看成在曬菜乾」、「我以為你在曬什麼草咧...」、「猛一看以為在曬什麼…」、「三代同堂六親全到齊」、「這量好可怕，附近有積水吧」。另外，也有內行的網友分享秘訣，「捕蚊燈裡面，放一個飲料瓶蓋加雪X蘭乳液，效果很好」、「盒子裡塗乳液，最好是有香味，真的有吸引蚊子」，還有網友崩潰說，「想知道哪牌的這麼厲害」、「怎麼用的！！拜託！可以教嗎」、「求補蚊神器，我快被蚊子煩死了，一堆！」（編輯：許智超）