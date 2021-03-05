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店員恍神「打錯彩券」！客自願買下　開獎後臉綠結局曝光

編輯中心/綜合報導

2021-03-05 00:30:32

電腦彩券各種遊戲玩法。（示意圖／記者顏真真攝）
▲台灣現行電腦彩券各種玩法眾多，一位彩券行店員透露自己不小心弄錯客人的要求，結局竟超展開。（示意圖／記者顏真真攝）
台灣現行電腦彩券各種玩法眾多，不僅有些民眾搞不清楚規則，連彩券行店員一不小心也會搞錯。就有位彩券行店員透露，自己日前一恍神弄錯客人要買的彩券組合，本來要將彩券作廢，但客人考慮後卻表示沒關係，還是將彩券買下。想不到開獎後，客人卻上門來鬧，拗說是店員疏失害他沒中獎，讓店員好無奈。
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該位彩券行店員在臉書社團《爆怨公社》發文，開頭就直呼「彩券行店員真心酸」，接著分享自己的親身經歷。原PO上週替一位客人處理彩券時，因為客人要買的是罕見的「今彩539」1注和「樂合彩」10注的組合餐，原PO直言這種玩法「一年遇不到3個」，所以她一時恍神打錯了客人的彩券。
客人拿到彩券後立即發現有誤，原PO也意識到自己弄錯了，於是想要拿回該張彩券作廢。但客人考慮了一下，最終還是決定買下，然後便離開了。本以為事情到此為止，怎知日前開獎後，該位客人竟然回到彩券行理論，認為按照他原本的買法可以中1125元，但因為原PO的疏失，害他沒有中獎，要求原PO賠償。
原PO傻眼表示，當場就承認自己打錯要作廢，但客人考慮還是決定買下，既然如此哪裡還有所謂疏失？客人卻仍不斷耍賴，一直鬼打牆說原PO打錯彩券，害他丟了獎金。最後更補一句，「不然妳給我1千就好，零頭不用了」。讓原PO氣炸直呼「實在沒遇過這麼厚臉皮的」，無奈賠錢了事。
▲彩券行店員分享與客人之間的糾紛，打錯彩券本欲作廢，客人買回後卻又來鬧賠償。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲彩券行店員分享與客人之間的糾紛，打錯彩券本欲作廢，客人買回後卻又來鬧賠償。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「都售出回家去了，這樣吵很沒品」、「直接說報警處理就好了呀」、「裝監視器自保吧」、「當下就要確認好再離開不是嗎，根本耍賴」、「彩券在他手上離開妳店，就表示他認同這筆交易，於情於理妳都是有利的」、「奧客會有報應的」、「真是扯到爆」、「他就是想要增加這組打錯的中獎機會，然後打算原來那組有中再來吵就好」。（編輯：倪浩軒）
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