全新一季《鄧一個人咖啡》／讓鄧惠文醫師陪你解心裡的結

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《鄧一個人咖啡》陪伴姊妹淘們即將邁入第四年，從愛情到婆媳，從職場到心靈，我們都一次次在鄧惠文醫師的款款剖析中，梳理自己雜亂無章的思緒，也在往後面對不同事件時，能有所依循。

愛情裡，我們總是有學不完的課題，畢竟是兩個人的事情，除了自己，也要和另一半配合，才能讓愛處在相同頻率。所以在戀愛時，該不該AA制呢？或者和另一半不同的價值觀與金錢觀，該怎麼解呢？

關於戀愛的疑難雜症，就交給鄧惠文醫師！

戀愛是一回事，走入婚姻那又是另一個繁複的開始。和另一半教育孩子的觀念該如何磨合？婆媳之間的萬年習題，有沒有教戰守則？

關於婚姻的大小難事，就交給鄧惠文醫師！

除了婚姻愛情，職場的煩惱、生活中的人際關係與心靈上的缺口，也是人生中必須不斷成長的一環。面對難搞的主管和同事，要怎麼在職場求生存？對於未來沒有目標怎麼辦？

關於職場與人生的困境，就交給鄧惠文醫師！

▲用一頓午餐的時間，讓鄧惠文醫師陪你解心裡的結！（圖／《姊妹淘》製作）

煩惱很多，不要擔心沒解法，如果光靠自己想不透，那就來向鄧醫師發問！三月十二日起，每周五中午12:30-13:30，全新一季《鄧一個人咖啡》，在直播中留言你的問題，讓鄧醫師用一頓午餐的時間，陪伴你一同解惑吧！

《鄧一個人咖啡》直播請鎖定

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