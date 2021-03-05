福原愛童話婚觸礁！女律師再曝林志玲「台日婚」關鍵變數

桌球界夫妻檔福原愛與江宏傑「童話婚姻」近日傳出紅燈警報，兩人紛紛陷入不倫戀、言語暴力等負面報導，在台日兩地形象嚴重受創。律師李怡貞日前先是分析此事若告上法庭後的結論，昨（4）晚又點名自己看好林志玲和AKIRA的異國婚姻，同時詢問網友演藝圈內哪對夫妻最有可能「守住童話婚」，掀起網友熱議。

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李怡貞律師在臉書粉專《女人大律師李怡貞》表示，針對福原愛與江宏傑夫婦傳婚變一事，她認為若倆人「沒有離婚的話，婚姻當中任何一方跟異性密會到去開『兩間房間』過夜，按一般第三人標準，其實都已經逾越一般正常男女交往的分際，另一半告侵害配偶權，判賠的機率很高」。

▲福原愛和江宏傑的婚姻傳出紅燈警報，也讓眾人們討論起「童話婚」的存在與否。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

此外，該篇文章底下也讓不少網友留言吶喊「這世上還有童話嗎」，李怡貞律師就感嘆表示，除了父女之情外，她也看好韓星金泰熙和Rain的婚姻，而林志玲與AKIRA則因為還在新婚期，「如果有想要生小孩，生育問題如果認真計較起來，其實也會影響婚姻，先觀察看看好了」。

▲林志玲嫁給AKIRA（左）後，不少網友也看好兩人婚姻。（圖／記者陳明安攝）

文章最後李怡貞也詢問網友看好哪對夫妻能「守住童話婚」，網友們也紛紛留言點名「賈靜雯和修杰楷」、「劉德華和朱麗倩」，另外也有網友點出侯昌明夫妻、李㼈夫妻等，直言這幾位都很注重親子的互動，會以孩子們的感受為最大的考量，所以不會輕易破壞婚姻的誓約。

不過也有網友表達真實心聲，認為這世上本來就沒有童話，婚姻本就是柴米油鹽醬醋茶，「世事無絕對，我再也不相信童話了」、「越醜陋越真實阿，越可以無罣礙，演公主王子太累了」、「我覺得除非其中一方踏入棺材了，否則這世間真的很難有童話」。（編輯：楊智傑）