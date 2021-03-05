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下雨沒帶傘！阿婆「想搭便車」遭拒　狠酸：少年仔沒愛心

編輯中心/綜合報導

2021-03-05 12:41:56

▲下雨天雨傘常被偷怎麼辦？過來人抖出「 1 預防法」。（圖／翻攝自《 NOWnews 今日新聞》資料照 ）
▲近期天氣不穩定，短暫陣雨時常發生。一名阿婆出門忘記帶傘，便求助一旁的男子騎車載自己回家，卻遭到拒絕。（示意圖／NOWnews資料照 ）
近期天氣不穩定，短暫陣雨時常發生。就有一名阿婆出門忘記帶傘，因此想求助一旁的男子騎車載她回家。遭到婉拒後，阿婆氣不過抱怨「真的很沒愛心」，卻讓男子相當無奈。
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一名網友在臉書《爆怨公社》無奈講述遭遇，4日時他出門等人，突然下起陣雨，一位剛在市場買完菜的阿婆也走近搭話，詢問原po有沒有傘能借。
原po也回應，自己也沒有傘。然而阿婆又進一步開口問「我住的地方那裡很遠，還是你可以騎車載我？」，然而原po正在等人，便婉拒回應「我開車耶，而且還有事情，不好意思」，沒想到下一秒阿婆就變臉抱怨「少年仔真的很沒愛心」。
▲阿婆被拒絕後抱怨原PO沒愛心，讓他心生怒火。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲阿婆被拒絕後抱怨原PO沒愛心，讓他心生怒火。（圖／翻攝《爆怨公社》）
站在一旁的原po聽完心中怒火立刻被點燃，但還是隱忍下來，最後只在網路上發文述說無奈心聲「跟妳不認識，為啥要載你回家，阿我如果騎車載妳不小心發生車禍，我這輩子不就完了」。
看完誇張遭遇後，不少網友陸續回應「老人不是學壞，是壞人變老了」、「萬一載她，半路發生不可預測的事，豈不是很倒楣」、「因為會有這種事情，我不敬老只尊賢」、「倚老賣老的人很多」、「我也遇過不認識很沒禮貌的老人」。（編輯：潘毅）
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