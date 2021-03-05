下雨沒帶傘！阿婆「想搭便車」遭拒 狠酸：少年仔沒愛心
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 12:41:56
近期天氣不穩定，短暫陣雨時常發生。就有一名阿婆出門忘記帶傘，因此想求助一旁的男子騎車載她回家。遭到婉拒後，阿婆氣不過抱怨「真的很沒愛心」，卻讓男子相當無奈。
一名網友在臉書《爆怨公社》無奈講述遭遇，4日時他出門等人，突然下起陣雨，一位剛在市場買完菜的阿婆也走近搭話，詢問原po有沒有傘能借。原po也回應，自己也沒有傘。然而阿婆又進一步開口問「我住的地方那裡很遠，還是你可以騎車載我？」，然而原po正在等人，便婉拒回應「我開車耶，而且還有事情，不好意思」，沒想到下一秒阿婆就變臉抱怨「少年仔真的很沒愛心」。站在一旁的原po聽完心中怒火立刻被點燃，但還是隱忍下來，最後只在網路上發文述說無奈心聲「跟妳不認識，為啥要載你回家，阿我如果騎車載妳不小心發生車禍，我這輩子不就完了」。看完誇張遭遇後，不少網友陸續回應「老人不是學壞，是壞人變老了」、「萬一載她，半路發生不可預測的事，豈不是很倒楣」、「因為會有這種事情，我不敬老只尊賢」、「倚老賣老的人很多」、「我也遇過不認識很沒禮貌的老人」。（編輯：潘毅）