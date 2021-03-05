28歲男存3百萬問「買房或投資」？過來人吐關鍵：選生活

出社會擁有一定資金後，不少人會選擇學習投資理財，希望能有額外收入更接近自己財富自由的夢想。近日就有名28歲的男網友表示，自己預計兩年後要結婚，目前穩定在台北工作存款約有300萬，但希望在50歲搬回東部老家跟父母生活，因此好奇手上這筆存款是拿來購屋好還是繼續租房將資金用來投資股市比較好。文章曝光後也掀起鄉民熱議。

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這名男網友在

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的Home Sale版上發文指出自己目前28歲，存款約有300多萬，在台北工作的他月收約有80k左右，老家在東部且兩棟都是精華地段。而自己的人生計畫是30歲左右結婚，50歲左右就離開台北回東部老家跟父母生活。此外他也提到過去一年半來每個月都會持續投入股票，未來也將持續買進持有。

▲選擇繼續租屋、投資股市或是選擇直接買房是原PO面臨的難題。（示意圖／取自unsplash）

儘管手中握有一定資金和股票，他仍猶豫的發文解釋，自己不確定是否該選擇買房或是繼續租房並將手中資金持續投入股市，他一方面擔心每個月租了2萬的房租太多，另方面則猶豫買房會突然支出大筆金額，將會影響資金運用，同時點出癥結點「但繳的房貸是為自己繳的，還可以自由運用家裡的空間，然後也不用擔心房東突然要賣房了」。

這篇文章曝光後，有一派網友支持他買房的計畫，認為租屋和買房的生活品質截然不同，「有自己房子可以打造屬於自己的家，這是租房不容易體驗到的，而且你會結婚有家庭，在台北至少還有20年，買了沒啥不好」、「買房心情比較輕鬆，買股看整天看盤還賠錢你有心情上班嗎？」、「以前租屋租到不錯的，租金也不貴，以為很有生活品質，買房之後才發現真的還是差的很遠，買房的生活品質真的非常有差」。

但也有網友提出不同看法，「你到50你父母應該也有70以上了，全台醫療資源最豐富的地方在北部，應該是你接他們去台北，不是你回東部」、「等你娶了再來談，你現在的規劃再好，另一半搖頭就直接回原點」、「我是很推連自住房都沒有的先買房自住 ，當然如果你從股市賺得錢大於你繳給房東跟房價增幅的話 ，租房也沒差」。（編輯：楊智傑）