躁鬱症作祟 男突然刷爆卡、五日不睡都不累
記者陳志仁／新北報導
2021-03-05 13:41:13
剛離婚的53歲的程先生，呈現情緒低落、食慾差、失眠的症狀，兩週後突然出現180度大轉變，情緒高昂且有自信，開始瘋狂購物刷爆信用卡，甚至精神奕奕連續五天都不用睡覺，經就醫確診後為雙相情緒障礙的躁症。
衛生福利部臺北醫院精神科醫師王志嘉表示，躁鬱症分為躁期及鬱期；躁症發作時，是在清楚的一段時間內，異常且持續的具有高昂的、開闊的，或易怒的心情，同時可能伴隨亂花錢、性慾增強、話多、過度自信、失眠或是幾天幾夜不睡覺等症狀。王志嘉指出，鬱期發作時的病人，連續至少二星期內，幾乎每天持續存在憂鬱、悲傷、無望、沮喪，或掉到谷底的情緒；同時伴隨不想動、性慾減低或喪失，胃口差、話少、猶豫不決、自責自卑、失眠或嗜睡等症狀。王志嘉說，躁鬱症的情緒變化很明顯，一旦發現親友情緒不穩定並出現上述提及的相關症狀，皆應立即協助就醫及早接受治療；治療的目的在於改善、減輕症狀或減少發作次數，病人若提早接受治療，規則服藥，症狀通常會改善，進而恢復過去發病前的社會功能。目前臨床躁鬱症的治療共有四類，包括一、「藥物治療」－是最有效安全的治療方式，躁症期常用的藥有鋰鹽、癲通帝拔癲、鎮靜劑；鬱期則用抗鬱劑等。二、「電氣痙攣療法」－藥效不佳或緊急情況時使用。三、「心理治療」－提供患者及家屬情緒支持、教育、應對技巧。四、「復健治療」－自我照顧訓練、社交功能訓練、職能復健訓練等。王志嘉提醒，病人在躁症期時，要預防高危險性的暴力、自傷行為，可以注意進食情形、睡眠是否有減少，在鬱期時要預防自殺，有服用鋰鹽藥物者，須按時依醫囑抽血檢查鋰鹽濃度，並注意是否有腹瀉、肌肉無力等中毒症狀；如進食量過少，則須密切觀察並告知醫師。