iPhone真的會竊聽？他滑手機見「驚恐畫面」 內行解答了
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 14:06:24
隨著智慧型手機普及，功能也日新月異，現代許多人更是手機不離身。不過，近日一名使用iPhone的網友表示，某日和家人在討論想買玻璃瓶當花瓶，下一秒滑手機竟出現玻璃瓶的廣告，嚇得直呼「我完全沒查什麼玻璃相關的東西」，疑惑是否手機會自動竊聽，貼文曝光立刻引發熱議，釣出內行網友解答。
原PO在《Dcard》貼文提到，前幾日和爸媽去逛街買了乾燥花，原本要順便買玻璃瓶來裝，媽媽表示「家裡有，不用買」。豈料，隔天晚上提醒媽媽拿出家裡的玻璃瓶，在家中大喊「玻璃瓶勒～玻璃瓶？」過沒多久滑IG（Instagram）時，竟然出現玻璃瓶的廣告。原PO感到不可置信地說「太誇張了！因為我完全沒查什麼玻璃相關的東西」，驚呼「真的會竊聽啊？因為我又講那麼多次，突然覺得毛毛的」。原PO最後補充「因為我都沒有查過相關的商品，也沒有點過相關的文章、網站，才會這麼驚恐」。貼文一出，隨即引發熱烈討論，不少網友心有戚戚焉表示「只是去蝦皮查個要買的東西，IG的廣告馬上就跳出來了」、「最近家人想購置新房，剛剛在車上拿媽媽手機裡的看房資訊，跟媽媽討論，晚上我手機裡跳出很多一樣的廣告」、「我朋友最近懷孕，一直在講懷孕的事情，結果我的手機廣告就出現什麼嬰兒用品、副食品，我根本完全沒有查過，只有我朋友在講而已」；但也有網友笑稱「我每天都在那邊女朋友女朋友，怎麼沒有賣女朋友的廣告呢？」不過，內行網友透露，其實之前網路就有人討論說臉書、IG、YouTube等，都有類似監聽功能，可能從你日常生活對話去調整、給你廣告或是影片，這其實沒什麼不好，可以更貼近使用者，若真的有疑慮可以從設定將「麥克風權限」關閉。（編輯：賴詠璿）