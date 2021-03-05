新婚夫外遇「寫企劃書」道歉！網全傻眼：簽離婚書比較快

許多夫妻婚後感情失和的原因不外乎是家庭、小孩教養等問題上產生爭執，或是因為有了「第三者」的介入導致感情破碎。近日就有名女網友提到最近和結婚兩年的老公大吵一架，隔天更抓到了對方當天外遇的證據，沒想到老公不斷哭求原諒的同時，還寫了一份企劃書規劃怎麼改善兩人未來關係，文章曝光後讓不少網友全傻眼直呼「還能寫企劃書代表早就計畫好！」。

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這名女網友於社群論壇

《Dcard》

解釋，自己和老公結婚已經兩年了，平常兩人相處融洽而且還有個七個月大的小兒子。就在幾天前因為假日規劃與對方大吵一架，沒想到隔天就收到有不知名帳號私訊傳來老公脫下來的衣服，不敢置信的原PO更指出「他們當天上床了，心裏很亂，非常想離婚」。

而在她與老公攤牌後，對方接連哭了好幾天並不斷道歉，甚至寫了份企劃書，「規劃怎麼讓我們更好」，但原PO仍難過表示自己真的沒有辦法接受外遇，文末更發文求助「有人知道另一半外遇後選擇在一起的嗎？之後會後悔嗎？」。

▲原PO出軌的老公提出「企劃書」道歉，讓不少網友看傻。（圖／翻攝自《Dcard》臉書專頁）

許多網友看完了她的經歷後也紛紛留言回應，有過來人不忍心的指出「我覺得沒辦法，外遇這種東西是會上癮的，有一就有二，你縱容一次就是讓自己以後更難過而已，我個人是完全無法接受，千萬不要有什麼為了給孩子健全家庭而委屈，有外遇的爸爸是能多健全？如果自己有經濟能力照顧孩子就別委屈了吧！」、「一定會後悔 吵架一定拿出來講」、「繼續在一起才會後悔」。

不過也有不少網友針對男方出軌後還寫「企劃書」道歉的行為感到詫異，直言「還能寫企劃書代表早就計畫好」、「寫企劃書幹嘛？當你們婚姻可以這樣錯了改一改就好？」、「看過寫悔過書切結書的，寫企劃書我還是第一次見到」、「妳也可以寫企劃書，告訴他，你們怎麼離婚怎麼打官司，順便簽合約，合約上面的金額就是贍養費」、「

」、「企劃書規劃怎麼讓2個人變好，應該不是用這樣子的方式吧」、「原諒了之後要寫企劃書離婚的會是你」、「換你寫離婚的財產分配企劃書」。（編輯：楊智傑）