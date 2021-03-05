誰在囤房？內政部：法人擁多房比例、短期買賣高於自然人
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-05 15:44:07
為實現居住正義，政府研擬打炒房政策，囤房稅等議題受到各界關注，內政部今（5）日根據統計指出，法人擁有多房者佔11.96%，自然人只佔1.46%，而法人的住宅持有一年內就出售比例高達54.51%，顯示在囤房比例及短期交易行為上法人均明顯高於自然人。
內政部透過住宅所有權登記資料庫進行大數據分析，針對單一所有權人住宅進行全國總歸戶統計，發現在2020年底全國有555.79萬位自然人擁有住宅，其中8.09萬人擁有4房以上，占擁屋自然人的1.46%，合計擁有44.1萬住宅，占自然人所擁有住宅687.40萬宅的6.42%。自然人擁有多戶住宅人數以及多房者擁有住宅數量占全部住宅比例並不高；但全國有11.24萬個法人擁有住宅，其中1.34萬法人擁有4房以上，占擁屋法人的11.96%，合計擁有34.08萬住宅，占法人所擁有住宅46.34萬宅的73.55%。內政部提到，在2019年和2020年兩年內，擁有多房自然人購買2萬1,792戶住宅，賣出2萬5,408宅，賣屋數量高於購屋數量3,616戶。同期間，非不動產及營建工程業且擁有多戶住宅之法人合計購買3,661戶住宅，售出1萬3,523宅，同樣是賣出高於買進，顯示住宅權屬分配朝向較均衡方向調整；不過在2020年第4季時，持有一年內即出售住宅的比例，自然人為9.74%，非不動產及營建工程業法人的短期交易比例則高達54.51%，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。 內政部表示，全國單獨擁有住宅所有權者共567.03萬人，其中擁有1至3屋者557.60萬人，占98.34%，擁有4房以上9.44萬人，占1.66%。但根據資料來看，顯示自然人擁有多戶住宅人數以及多房者所擁有住宅數量占全部住宅比例並不高，相反的，法人擁有多戶住宅人數比例不低，多房者所擁有住宅數占法人擁有住宅比例甚高，囤房現象較為明顯。同時內政部也發現，多房自然人平均持有5.45宅，多房法人平均持有25.35宅，非不動產及營建工程業擁有多房法人，平均持有26.93宅，又較法人整體平均為高，此與金融服務業及保險業持有較多住宅有關。