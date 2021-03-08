影／供養浪浪爆紅　走訪「貓廟」義天宮讓喵星人陪拜拜

「義天宮」位在新北市三重區，主祀媽祖娘娘，建廟已有一甲子的時間、香火相當鼎盛，是當地人經常流連的信仰中心。80幾歲的王秀英老師是義天宮的委員兼誦經團成員，從小就是貓奴、服務廟的同時照顧附近浪貓十幾年！王老師默默餵貓的善舉，讓義天宮成為浪貓的避風港、吸引許多貓咪停留，榮登貓奴們拜拜的首選之地！

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▲廟方杜先生表示：註生娘娘的拜墊是黑咪的寶位！（圖／寵毛網拍攝）

× ▲廟方杜先生表示：註生娘娘的拜墊是黑咪的寶位！（圖／寵毛網拍攝）

▲義天宮身材最豐腴的杜妹（圖／寵毛網拍攝）

× ▲義天宮身材最豐腴的杜妹（圖／寵毛網拍攝）

義天宮因收養浪貓而爆紅，在官網還設有貓咪的照片與介紹，被許多愛貓人士譽為「貓廟」，名氣之大吸引媒體爭相報導、甚至是日本遊客的來台旅遊的必去景點！寵毛小編這次特地前往訪問，和廟方杜先生聊天得知義天宮目前只剩六隻駐廟貓咪，主要由王秀英老師收編與餵養和熱心的杜先生帶貓看醫生，每隻貓的伙食與生活起居都受到廟方的悉心照顧，廟方表示：「只要貓咪願意來義天宮，不管有無收編，我們都會讓牠吃一頓溫飽、有一處遮風避雨的休息地方」。

▲咪咪的皮膚問題廟方積極給予治療（圖／寵毛網拍攝）

× ▲咪咪的皮膚問題廟方積極給予治療（圖／寵毛網拍攝）

▲義天宮最年長的貓「龍龍」（圖／寵毛網拍攝）

× ▲義天宮最年長的貓「龍龍」（圖／寵毛網拍攝）

小編前往當天很幸運六隻貓咪願意賞臉出現，首先一進去就遇到在櫃子睡大覺的「咪咪」、躺在註生娘娘的拜墊的「黑咪」在王秀英老師後面跟緊緊的「如意」、身材最豐腴的「杜妹」、22歲的資深貓咪「龍龍」、原本在曬太陽餓了才出現的「可愛」； 王老師提到去年過世的虎斑貓「Yamaha」養22年，牠會聽佛經修佛，而「神貓妞妞」很愛錢，會守在功德箱幫忙把錢撥進去。

義天宮在十幾年時間收養過許多貓，貓咪都是自己來、或是貓媽媽生完把最虛弱的小貓留下來，因此貓咪就自然在義天宮住下來，個性活潑的貓咪就會到處跑、親人的貓偶爾會被抱走、害羞的就會乖乖待在廟裡。

▲如意好奇盯著毛茸茸收音棒、忍不住伸出手（圖／寵毛網拍攝）

× ▲如意好奇盯著毛茸茸收音棒、忍不住伸出手（圖／寵毛網拍攝）

▲義天宮的委員及誦經團王老師，從小就是貓奴、照顧貓咪十幾年！（圖／寵毛網拍攝）

× ▲義天宮的委員及誦經團王老師，從小就是貓奴、照顧貓咪十幾年！（圖／寵毛網拍攝）

貓咪主要照顧者是80幾歲的王秀英老師，相貌慈祥看著貓咪的眼神透露出濃濃的愛，認為與貓相逢是緣份，每隻貓都是她收留與取名，經常一手奶大剛出生未開眼的小奶貓、小貓時期餵貓吃幼貓罐頭或肉泥，約6個月大時安排結紮，把貓咪從小無微不至拉拔到大。

王秀英表示：「我把貓咪當作自己的小孩來養，狗狗跟貓咪等動物都是一條生命，不要去欺負牠們、要好好照顧。」尊重不同生命秉持眾生平等，榮獲頒市長頒發的「宗教之光」。廟方也表示歡迎大家來義天宮拜拜，飼主可以特別向虎爺祈求寵物的健康，最後因王老師天天餵貓也很懂貓咪的口味，呼籲信徒來義天宮看貓就好、不必費心餵貓。（編輯：楊釆蓉）

▲香客來拜拜兼賞貓（圖／寵毛網拍攝）