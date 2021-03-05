NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

2年達百萬訂閱！低調YouTuber「觀看數4億」：國際粉超多

編輯中心/綜合報導

2021-03-05 17:16:46

▲《Terry Films》相當低調，從未在影片中現聲，卻能夠在短短兩年內突破百萬訂閱。（圖／翻攝《Terry Films》YouTube）
▲《Terry Films》相當低調，從未在影片中現聲，卻在短短兩年內突破百萬訂閱。（圖／翻攝《Terry Films》YouTube）
網路發達的現代，YouTuber、直播主等職業成為沒有發展上限的新興職業。就有鄉民意外發現，一位台灣YouTuber超級低調，卻在短短兩年內突破百萬訂閱，外國粉絲也超級多，瞬間引發熱烈討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位網友在PTT上發文提到「台灣在地美食頻道『Terry Films』快破百萬訂閱，但這個頻道主影片中幾乎沒講過話，只是在台灣各鄉鎮市拍攝道地美食製造過程再上傳而已，卻在兩年內衝破百萬訂閱」，他便好奇背後原因為何？
▲《Terry
▲《Terry Films》以介紹台灣美食為主軸。（圖／翻攝《Terry Films》YouTube）
而在《Terry Films》頻道簡介中，頻道主也做了自我介紹「我是小探，我喜歡旅行，跟著 TerryFilms 的腳步，走訪世界不同角落，讓我們一起尋找美味美食」，並附有英語版本，讓外國粉絲也能看懂。驚人的是，《Terry Films》頻道短短開設2年多，就已經擁有1百萬訂閱，總觀看次數高達4億3千多萬，比起許多知名YouTuber都要高上許多。
而《Terry Films》頻道中，不少影片也都突破千萬點閱，影片主軸大多都為介紹台灣小吃美食的製作過程，下方留言更是有來自世界各地的網友大讚台灣美食，成功替台灣行銷。（編輯：潘毅）
關鍵字

NOW民調中心

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

繼續作答
中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
9.19%90.81%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀