2年達百萬訂閱！低調YouTuber「觀看數4億」：國際粉超多
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 17:16:46
網路發達的現代，YouTuber、直播主等職業成為沒有發展上限的新興職業。就有鄉民意外發現，一位台灣YouTuber超級低調，卻在短短兩年內突破百萬訂閱，外國粉絲也超級多，瞬間引發熱烈討論。
一位網友在PTT上發文提到「台灣在地美食頻道『Terry Films』快破百萬訂閱，但這個頻道主影片中幾乎沒講過話，只是在台灣各鄉鎮市拍攝道地美食製造過程再上傳而已，卻在兩年內衝破百萬訂閱」，他便好奇背後原因為何？而在《Terry Films》頻道簡介中，頻道主也做了自我介紹「我是小探，我喜歡旅行，跟著 TerryFilms 的腳步，走訪世界不同角落，讓我們一起尋找美味美食」，並附有英語版本，讓外國粉絲也能看懂。驚人的是，《Terry Films》頻道短短開設2年多，就已經擁有1百萬訂閱，總觀看次數高達4億3千多萬，比起許多知名YouTuber都要高上許多。而《Terry Films》頻道中，不少影片也都突破千萬點閱，影片主軸大多都為介紹台灣小吃美食的製作過程，下方留言更是有來自世界各地的網友大讚台灣美食，成功替台灣行銷。（編輯：潘毅）