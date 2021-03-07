房市／掌握5招設計重點 打造飯店風衛浴空間
財經中心/綜合報導
2021-03-07 08:30:00
國旅正夯，許多民眾假日會去飯店度假，享受度假氛圍，其實，只要掌握浴室設計的細節，在家也能享有飯店的沐浴體驗。專家表示，除了美觀，衛浴的設計重點很重要，裝潢時要留意動線規劃與通風，5招設計重點，教你打造如飯店般的沐浴體驗。
衛浴設計5招分別為乾溼分離、排水、防水施工、通風、收納要點；信義居家表示，早期的浴室設計沒有乾溼分離的概念，因此洗完澡後整間浴室濕答答，地板濕滑也易影響使用安全，長期也易生霉菌不易清理；乾濕分離不僅可以分隔淋浴空間保持外部區域乾爽，也能使衛浴行走動線更安全，打掃也較容易。另外，浴室的設計重點還有排水，信義居家表示，排水不良的浴室不僅惱人，更與飯店浴室的體驗相差甚遠，因此裝潢規劃時要注意排水孔周圍設置，微凹的坡度能讓水順流排出，若將排水孔設置於衛浴角落或緊貼牆面，則不易聚水，若擔心毛髮流入排水孔造成水管堵塞，可安裝具有防蟲及阻隔毛髮的落水頭。信義居家表示，防水施工也必須留意，浴室若是漏水，漏到樓下還要賠償鄰居得不償失，因此有無防水層至關重要。裝潢時在牆壁面、地板、管線周圍與門檻附近施作防水層，可以有效預防水滲入牆體、結構及其他樓層，切記排水管周圍要預留小洞讓防水層排水用。由於浴室是潮濕的場所，因此門板的通風與防水功能不可馬虎，信義居家表示，在綜合塑膠、木製、玻璃及鋁製的材質中，以鋁製門板的使用壽命及CP值最高，若是採用實木門板，可以在門板額外塗上防水漆，避免潮濕腐朽。另外在浴室門板加裝百葉窗，有利空氣流動保持浴室乾燥。信義居家表示，浴室的物品若是過多，看起來雜亂，無法維持飯店衛浴清爽的視覺感，可善用內嵌式櫃體免去盥洗用品不易收納的問題，鏡子後方也可做隱形收納櫃來藏納物品，將收納空間做出最大效益，若浴室空間太小則可使用吊掛式來懸掛物品，充分活用坪效。