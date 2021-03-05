何謂優秀領導力？新主管到任秒出題 老鳥抖內幕：不單純
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 17:56:44
踏入職場後除了工作專業要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是必須學會的技巧。若想要更上一層樓，不僅須具備良好的溝通能力以及領導能力，有時候還得洞察人心。就有位網友透露，公司一位新主管到任，一來就問大家「何謂優秀的領導力？」並給大家一禮拜時間準備，下周開會要針對這題目討論。文章一出掀起討論，更有許多網友推敲新主管問題背後的動機。
有位網友在PTT發文表示，公司最近來了一位新主管，一上任就給大家出考題「何謂優秀的領導力？」原PO覺得新主管看起來人很好，但也不禁好奇提出這問題的動機，是為了「想要了解如何帶領我們，才會希望我們提供意見嗎？」透露自己心情是「既期待又怕受傷害」。回到問題本身，原PO認為「優秀的領導力就是能夠激勵下屬」，最後也好奇詢問大家，「各位認為優秀的領導力是什麼？」網友紛紛留言回覆說，「什麼是優秀的領導力？就是信任你的部下！如果你能對部下不看走眼，很放心的信任你的部下，你就有機會成為卓越的領導者。傻子才會效忠那種不敢授權又常疑神疑鬼的主管」、「懂得適才適所，懂得看人，把合適的人選放在合適的地方」、「懂得激勵下屬＋1」。更有網友不禁推敲主管詢問的動機，「不清楚主管在想啥，難受」、「主管想當你們心目中的完美領導吧，所以先探聽一下你們的想法」、「說不定是要物色小主管的人選」、「想瞭解員工喜歡哪種管理方式吧」、「感覺你的主管應該蠻為下屬著想， 爛主管才不管你在想什麼咧」。（編輯：倪浩軒）