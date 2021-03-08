房市／建設帶動 大慶商圈回不去1字頭
財經中心/綜合報導
2021-03-08 18:00:00
網友在Mobile01好奇發問，因有換屋需求，鎖定台中南區大慶商圈，該區域近期有顯著漲幅，日後是否還有成長空間？專家分析，除房市大環境佳帶動各地價格走揚，大慶商圈近中山醫院，近期又受到交通建設、開發中的13期重劃區影響，部分中古屋的確站上2字頭行情。
網友PO文詢問大慶商圈的房市狀況，底下回覆的網友紛紛表示，當地生活機能好，包括全聯、工學商圈，也近大慶夜市，雖短時間內確實有顯著漲幅，例如新推案從2字頭，如今都上看3字頭，但未來很大機率會更貴。信義房屋文心復興店店長朱宏彬進一步說明，房市大環境是刺激各地價量齊揚的因素之一，包括利率低、房租漲，加上實價登錄上路後，不只買方會想依行情購屋，賣方多半也不會低於行情出售，使價格曲線一路往上。除大環境因素外，朱宏彬表示，大慶商圈近中山醫，一向能夠吸引醫護人員，或是學生家長替子女購屋兼置產；鐵路高架化、捷運綠線等交通議題，使大慶站成為雙鐵共構的站點。事實上，根據台中市中山地政事務所分析，去年第一季開始，大慶站周邊的大樓均價都在20.2至20.4萬間，過去1字頭行情已不復見。朱宏彬也觀察，大慶商圈近期多新案推出，價格都在3字頭，這也拉抬當地中古屋行情，以屋齡20多年左右大樓為例，單價過去約落在16至18萬，如今約漲至17至20萬。