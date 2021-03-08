房市／「燒肉南霸天」打造園區 台南新亮點
財經中心/綜合報導
2021-03-08 18:30:00
擁有「燒肉南霸天」之稱的碳佐麻里是台灣知名燒肉店，旗下還成立湘菜、鍋物品牌，目前以南二都為經營重心，農曆年後，業者宣布於台南南區動工約7000坪「新興園區」，打造複合式餐飲園區，預計明（111）年下半年開幕。房仲業者指出，碳佐麻里新興園區將有助提升區域知名度，當地原本多中古國宅，買方以預算較有限的首購族為主，但少數素地開始有小型建案推出，收租產品詢問度也提高。
碳佐麻里新興園區位於南區中華西路一段、新興路口，占地約7000坪，是業者2019年以近3億元標得的地上權土地，契約期間50年，並得申請延長20年。據了解，業者擬分兩期開發，第一期以引進自有品牌為主，第二期則尚在規劃中。信義房屋金華店店長張榮表示，目前台南市大型餐飲品牌較集中的區域之一，是中華西路二段、近市政府一帶，碳佐麻里新興園區的地理位置則較偏南，但兩處直線距離不遠，又是腹地廣大的複合式餐飲園區，頗具話題性，未來可望串聯起來，成為能夠吸引消費人潮的區段。張榮進一步說明，碳佐麻里新興園區的位置緊鄰安平工業區，附近的住宅區以中低總價的中古國宅社區為主，多吸引預算相對有限的首購族，及工業區就業族群。由於國宅社區多又近工業區，區域的生活機能本就不弱，複合式餐飲園區開幕後，對於帶動人潮、增加區域亮點效果應最為顯著，但因該區域可新建住宅的素地比較少，對於新推案量乃至於整體交易量的挹注，推測則會相對有限。但張榮也表示，就在碳佐麻里新建園區的消息傳出後，一處閒置已久，因面工業區而賣不出去的土地，日前已被建商買下，預計推出戶數僅幾十戶的小型電梯華廈建案，算是較罕見的個案。此外，當地因有不少公寓，總價僅500萬上下，每層約可隔成約4間分租套房，每間月租金多落在5000至6000元，少部分屋況翻新後可租7000至8000元。張榮說，考量既有的工業區藍領族群租屋需求，加上看好複合式餐飲園區勢必帶來就業人口，近期置產客有略增趨勢，都是鎖定這類物件。