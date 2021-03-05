環保與環保的兩難　洪申翰：溝通藻礁議題非摸頭

（中央社記者林育瑄台北5日電）藻礁公投連署總數破50萬份，對於外傳總統蔡英文指示民進黨立委洪申翰等人與社團溝通。洪申翰今天說，他與民團間長期合作，不是短期、刻意的溝通要求，藻礁議題是環保與環保間的兩難爭議，需要更多資訊釐清與對話機會。

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珍愛藻礁公投連署工作小組昨天表示，總計連署數突破50萬份，傳出民進黨將由環團出身的立委洪申翰、以及出身學運的副秘書長林飛帆與社團溝通。

洪申翰今天表示，他和民間團體有長期合作關係，而非短期的指派或是溝通的刻意要求。他說，有些人會把溝通想像成摸頭，但大家都知道，對民間團體摸頭是很難有效，「所以我也沒聽過有誰想要摸頭」。

洪申翰指出，這幾週確實有很多不同立場的朋友來找他，他也花很多時間了解大家的處境、看法和焦慮，目前各方都還在思考連署成功的下一步。洪申翰說，這個議題很明顯不是是非善惡對立，不同方案都有背後的環境價值跟需求。

洪申翰說，現在需要的是更多資訊的釐清、理解與對話機會，若有某些政黨、擁核勢力或少數媒體想要藉機操作對立，「真的可以省省力氣」。

洪申翰也在臉書貼文表示，藻礁爭議其實是「環保v.s環保」兩難下的權衡，一方希望更大程度的棲地保育、減低對海底生態的影響，另一方則希望盡速減煤、減空污。

洪申翰指出，逐步淘汰燃煤發電、改為燃氣發電，是台灣長遠能源規劃的趨勢，為了台灣整體天然氣的佈局，以及南氣北送的風險管理，北部勢必需要一個接收據點供大潭、通霄等燃氣電廠重鎮，中油第三座液化天然氣接收站是要處理台灣整體天然氣布局的風險管理。

洪申翰表示，目前的離岸方案的爭議是工業港對於海底下的生態是否會造成影響，以及海面上的構造物是否可能影響沿海的海流條件，但包含現況與可能影響的程度，兩者都需要更多科學方法來確認跟釐清。

至於將三接移到台北港是否為好選項，洪申翰指出，台北港最大的問題是時間，在綜合工程和政策資訊後，他認為最樂觀的時程預估需至少9到10年以上，即如果從2021年開始做，需要到2030後才會完工，因此原本預計在2023到2030間，中南部要用燃氣來大幅減煤、改善空污的計畫將會停擺。

洪申翰表示，台北港替代方案的另一個影響為，原先要來替代燃煤的大潭8號、9號機可能面臨完工卻無氣用的狀況，因此會影響電力的備用容量，雖然不會到絕對的停限電，但在未來半導體用電增加下，確實會使供電的風險會增加。（編輯：蘇龍麒）1100305