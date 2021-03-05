陰陽眼同事揭「公司有鬼」！查出曾有人跳樓 反轉結局曝
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 23:25:52
正所謂寧可信有其、不可信其無，雖然靈異鬼神之事難以證實，但一般人若碰到了，往往還是會選擇敬而遠之。就有位香港網友透露，一位同事自稱有陰陽眼，能看到其他人看不到的靈體，更語出驚人表示，「辦公室就有鬼」。結果一查，大樓過去還真的發生過跳樓事件，讓大家都頗為緊張。不過最後「真相大白」，卻和原先想得不同。
該位香港網友在臉書粉專《辦公室日報》投稿發文，透露自己的同事Joe平常就喜歡聊靈異話題，有一次更聲稱擁有陰陽眼，能看到其他人看不到的靈體。於是原PO隨口一問，「那現在在公司有看到什麼嗎？」想不到Joe卻支支吾吾，回答「不好說啦」，再三追問下才直言，確實有在辦公室看過來自陰間的友人。原PO聽完後半信半疑，不過下班後去找保全聊天順便打聽，才知道原來辦公大樓在6、7年真的發生過跳樓事件。這下全公司的人都慌了，由於Joe表示白天人氣旺，陰間朋友比較不會現身，從此大家都不願加班，免得落到晚上人少時還要待在辦公室的處境。後來Joe離職，原PO有次又覺得聽到怪聲音，懷疑是靈異現象立即與Joe聯絡請益。哪知Joe這時才承認，自己「根本沒有陰陽眼」，當初説在公司看到陰間友人也只是隨口瞎掰的，其實只是為了不想加班，而最後果然也達成目的。原PO不死心追問，「可是保全說以前真的有人跳樓」，Joe則佛系回答「香港大廈哪棟沒死過人？」讓原PO又好氣又好笑，原來陰陽眼只是不想加班的工具，真的是「人比鬼更可怕」啊。（編輯：倪浩軒）
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