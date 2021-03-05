福原愛爆婚變！他問「日人為何比台人生氣」 致命原因曝
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 22:39:57
桌球明星夫婦福原愛、江宏傑結婚4年多，近期婚變傳言鬧得沸沸揚揚，日媒甚至大篇幅報導福原愛在台受到夫家言語霸凌、和日男出遊等消息，引發外界熱議。對此，就有網友好奇發問「為何這次福原愛事件日本人比台灣人還生氣？」而引來不少人曝光差異關鍵。
福原愛3日遭日本週刊《女性SEVEN》電子版驚爆不倫戀，多達55張和高帥男約會、外宿照片曝光。針對出軌傳言，福原愛昨（4）日在推特發表聲明，2度為自己的行為道歉，並澄清與高壯男「沒有同住房間」，撇清外遇一說。對此，一名網友於PTT八卦板上發文，表示日本一堆網友都把福原愛罵翻，就連不少日本YouTuber也針對福原愛的行為做出指責，「反而台灣人有點像在看戲的旁觀者一樣」。這就讓原PO好奇發問「好像台灣鄉民好像也沒特別對江或福原有什麼特別的情緒，這次台灣人怎麼這麼冷漠？為何這次福原愛事件日本人比台灣人還生氣？有沒有八卦？」問題一曝光，就有網友點出「福原愛在日本知名度較高」是關鍵原因，直言「因為犯錯的主角在日本是知名幾十年的人物，在台灣相對感慨不深，如果亂搞的是台灣名人熱度肯定不一樣了」、「台灣還有更重要的事情需要被關注，而且福原愛本來就沒台灣人認識啊，直到嫁給台灣人才知道這號人物」。此外，有鄉民點出「台、日演藝圈差別」也是關鍵之一，「日韓的有名人不倫本來就比台灣嚴重，直接被封殺到完全消失的都大有人在，後果比台灣嚴重」、「日本演藝圈比台灣大不知幾倍，包括網路上，天堂很高地獄也很深」。不過，亦有網友提出不同看法，「這種事本來就像看戲一樣，不知道日本人在想什麼？」、「可是沒上推特趨勢感覺也還好」、「就不干我的事你是要我激動啥」、「本來就不對了，當然不給她面子了啊」。（編輯：陳雅雲）