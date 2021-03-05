男取餐見「外送員緊盯遠方」！真相同行全尷尬：這是本性
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 23:07:28
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名網友指出，某天點了外送準備下樓取餐時，沒想到外送員全程目光不在他身上，等他發覺真相後，就引來不少同行笑翻直呼「這是本性！」
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示自己租的套房一樓是一間檳榔店面，然而某天叫了外送準備下樓取餐時，發現外送員是一名阿伯，當下他便揮了手致意一下，讓阿伯知道是他點的餐。但尷尬的是，這名阿伯的目光完全不在原PO身上，反而都在關注檳榔店面內的女子！原PO透露，外送員到達後先向他致歉「不好意思，看錯人了」，隨後送上餐點，但當原PO道謝後，就讓她無奈直呼「但是我發現阿伯的眼光也不在我身上，阿伯是看著妹子然後對我說謝謝.........」。貼文一曝光，就引來不少網友笑翻留言，「這是本性！不只有阿伯」、「他心有餘力不足，剩眼睛能夠吃豆腐，多看兩眼就原諒他吧」、「你是不是在意阿伯的眼光不在你身上」、「阿北一直看你你才要怕吧」、「這不能怪阿伯，大概很多男人都會」、「外送也需要一點精神上的小費福利！哈哈哈妹子是精神上的小費」、「這是阿伯送餐快樂的地方」。（編輯：陳雅雲）