為何北車忠孝西路前是禁行機車？在地人揭歷史：萬年遺毒
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 09:47:44｜2021-03-06 09:54:15
「禁行機車」是我國政府在交通上所制定的法規，針對於全國某些特定路段讓機車無法騎行，但近日就有網友在網路上表示疑惑「為何北車忠孝西路前是禁行機車？」沒想到就有在地人揭露出歷史真相，直言「其實根本萬年遺毒」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼北車前面要禁行機車」的文章表示，「我覺得很奇怪，為什麼你們台北車站前面的忠孝西路要全線禁行機車，機車還要繞一大圈才能上忠孝橋或去萬華，北部人真是有趣，會塞車和機車又沒有關係」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有在地人揭露了歷史原因，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「以前車流量大，現在早就沒差了比這大的一堆，N年遺毒無誤」、「火車站前車流量太大」、「那邊公車客運計程車那麼多，不禁止馬路怎麼走」、「怕騎士死在公車輪下吧，公車那麼多」、「大小車車流交織嚴重，碰到吃虧的是機車腳踏車」、「原本因為站前公車流量太大所以就禁掉了」、「不只是車流量，開放就會有人臨停等載人有得沒得，那邊可是車站補習班匯集，你看看其他縣市車站前就知道」、「其實公車引道拆掉以後，那邊車流量其實還好了說，真正車流量大的在市民大道那側」。事實上，根據《自由時報》報導，台北市交通管制工程處認為，若該路段開放機車通行，經模擬計算後發現，進城速率將跌破十公里，他們更指出，若開放通行，預估將會有30％的車流轉移至忠孝西路，因此評估後仍維持禁行。（編輯：王柏文）