空手嫁女兒！大嫂狂開「9條件」男臉綠 網傻眼：誰敢娶
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 10:48:18
婚姻大事除了男女主角需要好好協調外，更需要雙方家庭的溝通合作，從婚禮、生小孩到買房等細節牽連甚廣，不少人甚至在討論過程中就喬不攏而撕破臉，最後不僅失了和諧，還恐害婚事泡湯。近日，一位網友在臉書粉絲團《靠北婚姻2.0》分享，大嫂準備要嫁女兒，卻洋洋灑灑開出一長串條件，讓男方感到相當無奈。
原PO表示，哥哥的女兒準備要結婚，且籌備了將近一年時間，大嫂提出要求要有房沒有貸款、有車沒有貸款、有兩百萬以上存款簿、跟公婆住、大小聘金合計136萬、要給父母的養育費一人36萬、金條十兩的兩條等，連新娘子給長輩敬茶的紅包都從2千元至3萬6千元不等，還有新娘子要空手嫁進去，所以男方要先買好她的日常所需，包括內衣褲。不過，男方家長不同意這樣的做法，認為結婚是小倆口的事，他們已經養大孩子直到念研究所畢業，不應該也無能力再負擔這麼龐大的婚禮支出，如果女方想要以上的種種，請小倆口自己去賺、去努力，原PO的大嫂卻稱絕對不能妥協，否則日後會有無數的委屈。原PO反問大嫂「如果因為結個婚，男生就必須去借錢，那日後兩夫妻還不是要因為這筆債影響到生活品質，不需要這樣吧？」大嫂回應「那就不要結，免得以後受委屈」，男生說若要那麼多的支出，他就必須要去貸款，以後的薪水都要拿去還債，除非女生願意婚後負責所有開銷。大嫂的女兒卻認為，她賺的錢連自己都不夠用，怎麼能負擔所有開銷 ? 結婚不是結辛酸的，是要老公繼續把她寵成小公主，最後男生就開始疏離，連過年都沒有來拜年，也沒有打電話，前幾天男生的媽媽請人傳話「要結婚可以，男女雙方都要拿出相等的錢，結婚不是一家人的事，是兩家人的事，沒道理都是男方出錢、女方開條件享受」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「女方獅子大開口，還空手嫁？這是標準的賣女兒」、「怎麼看起來是在談車禍理賠」、「說是怕女兒委屈，其實是怕自己的口袋委屈，有辦法就該叫女兒去交個富二代」、「這誰敢娶啊」、「男方應該也能要求女生不准回娘家，要斷了一切聯繫，一次買斷」、「真的是賣女兒，連嫁妝都沒有就要求男方出一堆，還是不要娶比較好」。（編輯：賴詠璿）