為何火鍋必備金針菇？兩派人馬全戰翻 1缺點曝光：超煩
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 11:01:34
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。但近日卻有網友在網路上表示疑惑「為何火鍋內都必備金針菇？」沒想到卻引兩派網友論戰，1個致命缺點更隨之曝光，讓人直言「超煩」，引起熱議。
這位網友在臉書社團《爆怨公社》中PO出一篇文章表示「為什麼火鍋裡都必備這把金針菇，嘗試吃過幾次...真的覺得不行，難吞、難拉，只好讓它去見垃圾桶」，原PO更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，一整碗的火鍋，吃到只剩下一把白色的金針菇，直接佔滿整個畫面，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派人馬隨之戰翻，更揭露了1個缺點，留言區蓋起高樓。有網友覺得「真的超討厭金針菇」、「真的很難咬」、「都直接夾出來丟在旁」、「現在都不吃金針菇，真的很難消化」、「我也不吃菇，不好吃又難消化」、「支持金針菇消失在火鍋裡」，但也有網友表示「我超愛吃的」、「超好吃，最愛」、「他是好東西，營養價值高」、「必加，我喜歡它的口感」、「我超愛吃的，火鍋必備」、「好吃欸 最愛那個口感」、「沒有金針菇的火鍋叫滾水」。但大多數網友認為「吃金針菇超容易卡牙縫」，「金針菇還會卡牙縫」、「自從矯正牙齒後就跟它絕緣了」、「我超討厭吃，會卡牙縫」、「都會卡在牙縫」、「金針菇缺點是容易卡牙縫」、「我跟我老公也都不喜歡...因為會卡牙縫」、「超討厭用咬的會卡牙縫，所以我都用吞的，好幾次差點噎死」。（編輯：王柏文）