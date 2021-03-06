面試必問「為何應徵本公司」？網揭正解：台積主管也稱讚
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 13:02:30
不少求職者在面試時，都曾被問過「為何應徵本公司」這個問題。就有一名網友好奇「到底為什麼公司都愛問這題？」討論文一出後立刻就有人點破背後原因，更有過來人分享自己的回答連「台積電主管也稱讚」。
一名網友在論壇《Dcard》上發問「我只是個小小的行政，到科技廠被問到『為什麼應徵我們公司』，我都不知道怎麼回答。又不能說公司做的東西跟我的領域相關之類的，到底為什麼公司都愛問這題，我就是為了生活為了賺錢來的啊？有人有好回覆可以分享嗎？」問題曝光引發討論，不少人也點破此問題的意圖，「面試前最基本一定要查公司在做什麼」、「他們也只是要看你怎麼應對，瞭不瞭解公司而已」、「大家都知道是為了錢，問這個問題的主要原因是想知道，那麼多家公司為什麽選擇來我們這」。隨後也有人分享自己的經歷，「我面試台積電的時候直接跟主管說因為這裡錢多，面試的主管說，這個回答比那些說要進去學習的答案好多了」、「就我當技術部門面試官的角度來看，想知道的事妳在面對問題的時候的反應，況且這種基本的問題面試者都沒有準備好的話，我怎麼信任妳真的能做好工作？」、「很基本的問題，其實我覺得面試者不是想得到什麼多好聽的答案，而是要從這個問題中，講出讓人覺得你有做功課」。（編輯：潘毅）