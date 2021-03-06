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真的該買車？女友嗆「每天坐機車會死」　原因讓眾人看傻

編輯中心/綜合報導

2021-03-06 13:28:00

情侶
▲真的該買車？女友嗆「每天坐機車會死」，原因讓眾人看傻。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日就有一位網友在網路上分享自己遇到的問題，原來是原PO的女友希望原PO買車，但背後的原因卻讓大量網友看傻眼，引起熱議。
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▲原PO女友希望原PO想買車的原因曝光。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO女友希望原PO想買車的原因曝光。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「騎機車的男生害女友很辛苦？」的文章表示，「我目前跟女友同居，住在交通比較不方便的地方，如果女友要到上班的地方，我會每天特地早起騎車載她去上班，然後再去吃個早餐想辦法待到上班時間再去公司」，原PO更接著說出最近遇到的問題「最近天氣下雨，女友在後座總是一直唸如果有車就好了，我以為她只是悶到煩躁才會這麼說，也只能安撫她，結果昨天女友突然密我，問我能不能跟爸媽借一點錢再貸款買車，因為她覺得這種天氣坐機車很痛苦，同事的男友都是開車載她們」。
原PO更附上對話表示「我當下心真的很痛，誰不想給自己的女友更好的生活品質？目前薪水大概45K左右，之後有其他規劃，所以暫時不想負擔非必要支出，更何況是跟家裡拿錢，騎機車的男生真的會害對方陪我一起吃苦嗎…」此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲網友們紛紛傻眼表示「她也可以自己騎車開車啊，被人家載怎麼還有立場嫌棄？」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友們紛紛傻眼表示「她也可以自己騎車開車啊，被人家載怎麼還有立場嫌棄？」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
網友們紛紛傻眼表示「她也可以自己騎車開車啊，被人家載怎麼還有立場嫌棄？」、「這種你不放生？你每天載她，正常來說要感動吧，請放掉」、「分爆，妳回他妳爸媽能拿錢出來買車給妳嗎？妳提供車我提供司機，這樣才公平吧」、「如果我男友每天載我上班，叫我做牛做馬都可以，這女的太不知足」、「這整個太公主了吧，如果這樣我一定分，不如問問她薪水又多少了？憑什麼買車買房社會壓力全都落在男生頭上？」、「都早起載你上班還嫌，拿別人比較來比較去，快分手真的」。（編輯：王柏文）
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