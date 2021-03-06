離職前「請8天婚假」太過份？過來人論戰1重點：超級倒楣
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 15:04:03｜2021-03-06 15:04:18
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。而近日就有一位網友在網路上表示疑惑「離職前『請8天婚假』會不會太過份？」沒掉就有過來人指出1個重點，直言「真的要注意，否則會超級倒霉」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「離職前請婚假」的文章表示，「已經遞辭呈，準備離開公司，如果離開公司前，只剩3個禮拜交接但我又預計請8天婚假會太過分嗎？要你各位會請嗎？畢竟到新公司也沒辦法再請這幾天的婚假」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人們論戰一個重點，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示，會不會過份的重點在於「交接期」，「合法，但情理上可能要斟酌」、「這是你的權益沒什麼不能請，但該做的交接也要做好」、「現在根本沒再怕你觀感怎樣，都馬以不怕吃虧為前提，離職的最大」、「請啊。不過妳一定會害到後面的人，以後人事規章會多一條，交接期不得請假」、「接你工作的人倒楣，應該會極度不爽你」、「有做好完美交接就可以請，沒辦法做好交接還請就很不道德」。（編輯：王柏文）