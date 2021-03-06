《天之驕女》片尾曲爆紅！編曲師親吐真相：沒有音是準的

三立八點檔《天之驕女》本月初更換全新片尾曲由素人歌手魏秀文演唱的《遊覽車》，由於曝光後被觀眾反應「太難聽」一時引發網友熱議，儘管三立在播出一天就緊急下架，不少沒跟上《遊覽車》風潮的網友也特地到Youtube頻道朝聖，下方留言處更有該曲的編曲師爆料原唱魏秀文錄音時「沒有一個音是準的」，話題頓時掀起熱烈討論。

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這首《遊覽車》在鄉土劇播畢後，因為與當今台語歌曲風格迥異，題材和曲調讓不少網友笑稱「魔音傳腦」導致一夕之間爆紅。至今，Youtube上該部影片累積了82萬人次觀看，而留言區更吸引不少網紅、Youtuber前來朝聖，像是藝人黃豪平就回應「攝影師入鏡徹底的打垮了我」、HowHow則表示「我也好想吃多力多茲」，許多網友也笑稱「我真是錯怪高嘉瑜了，相比之下她根本是港湖歌姬」、「這不是遊覽車，這歌曲帶領我遊地府」、「我好不容易撐過2020結果你給我聽這個？」。

▲攝影師入境的畫面也被剪進MV。（圖／翻攝自《遊覽車》MV）

此外，也有一名使用「鼎間音樂 PotPlace Music」的網友表示自己是該曲的編曲者。他提到，《遊覽車》的詞曲創作人幾乎沒有任何音樂基礎，因此主副歌缺乏段落感也沒有和弦進行感，全部都是憑空出現的旋律，當他收到歌詞時，只好硬著頭皮把它編出來，「身為服務業，達到客人的要求是種美德」。

編曲師也指出，這首歌好像就是錄完音之後，請錄音師隨意調整一下而已，「相信參與這首歌的幕後人員跟我一樣，想說只是老人家圓個夢玩玩而已，在同溫層給大家聽聽，不用太較勁」。

不過也因為這首歌成為八點檔《天之驕女》的片尾曲，他忍不住敬佩表示，原唱魏小姐來這裡錄音時「實在沒有一個音是對的」，他勸原唱休息後，就再也沒見到她過了，他也相當敬佩後來的錄音師「可以修成這樣是偉大的、 值得跪拜的，願意承接這個案子也是勇氣」，而這首歌因為一時爆紅引發話題，他也無奈解釋「身為音樂幕後服務業真的是很辛苦的，再麻煩大家見諒了」。