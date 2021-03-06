NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

年輕女「表達能力差」怕被開除！內行揪疑點：老闆不耐煩

編輯中心/綜合報導

2021-03-06 15:28:59

▲一名女網友日前面試時，狂被面試官「洗臉」，豈料隔天卻收到錄取通知，讓她不知道該不該報到，貼文一出，也有內行人抖真相。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名網友分享自己在試用期被老闆叮嚀要改善「表達能力差」，否則會在試用期間開除，文章曝光後網友們紛紛給出建議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不管是轉職或者是新鮮人找工作時，都會不斷投履歷到想要的公司，盼能夠得到一個面試的機會。但要是在試用期就被老闆叮嚀「表達能力」太差，恐怕不少民眾都會懷疑是否溝通出現問題抑或是自己真的能力不足。近日就有名網友提到，自己剛進公司一個半月就遇到這個情況，文章曝光後也掀起不少網友討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在PTT的Salary版上討論自己遇到的難題，他提到自己剛到職一個半月，儘管老闆在試用期誇讚他「工作做得比一般新鮮人好」，但講話方式和表達的問題卻讓老闆不是很滿意，原PO更苦惱表示「如果表達能力沒改進在試用期到之前就要fire我」。
他接著解釋，自己平常是個性害羞，聲音比較有氣無力，很常需要思考一下才能講話。任職專案助理的他主管就是老闆，自己也察覺到平常會有習慣性說話聲音小、有氣無力、支支吾吾、沒條理等情況，一遇到有壓力的狀況就會更惡化，「但在我跟同事講話就沒這個問題，可能老闆讓我太害怕了」。
▲原PO跳出來解釋說「那位同事跟我完全是不同職位的，他的工作與我的工作完全不會有任何相干也不會互相影響，所以他是以『雞婆』的方式做這種詢問的，因此才會讓我覺得很不自在」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲職場上表達能力也是工作能力的一環。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
希望改善這些問題的他也因此發文求助，而該篇內文也吸引許多網友討論，有內行網友就推薦原PO可以做些練習，「最快就是每天早上起來找篇新聞念出聲音來」、「練習說故事，這會幫助你把要講的東西脈絡化」、「大量的閱讀以及看影片，充實知識和詞彙量，充實你的子彈庫」、「我也很容易緊張，所以找主管前都用電腦快速列點打草稿，心裡默念幾次再上，盡可能讓主管可快速理解回應」。
不過也有網友指出疑點，「也許你只是跟老闆磁場不合，或者有其他的原因老闆不喜歡你」、「我記得我剛進職場時，表達能力也滿弱的，但我從來沒遇過說，要以我表達能力弱要fire我的公司，所以我覺得你老闆可能沒講出真正原因吧」、「如果你講的是有意義的東西，主管理論上會願意聽」、「我們家的年輕人講話也一堆然後、但是、可是 一句話轉折+停頓三四次，聽到有夠不耐煩」。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
對於兩人傳出婚變，您比較相信哪一方？

對於兩人傳出婚變，您比較相信哪一方？

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
9.89%90.11%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀