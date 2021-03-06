年輕女「表達能力差」怕被開除！內行揪疑點：老闆不耐煩

不管是轉職或者是新鮮人找工作時，都會不斷投履歷到想要的公司，盼能夠得到一個面試的機會。但要是在試用期就被老闆叮嚀「表達能力」太差，恐怕不少民眾都會懷疑是否溝通出現問題抑或是自己真的能力不足。近日就有名網友提到，自己剛進公司一個半月就遇到這個情況，文章曝光後也掀起不少網友討論。

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這名網友在

PTT

的Salary版上討論自己遇到的難題，他提到自己剛到職一個半月，儘管老闆在試用期誇讚他「工作做得比一般新鮮人好」，但講話方式和表達的問題卻讓老闆不是很滿意，原PO更苦惱表示「如果表達能力沒改進在試用期到之前就要fire我」。

他接著解釋，自己平常是個性害羞，聲音比較有氣無力，很常需要思考一下才能講話。任職專案助理的他主管就是老闆，自己也察覺到平常會有習慣性說話聲音小、有氣無力、支支吾吾、沒條理等情況，一遇到有壓力的狀況就會更惡化，「但在我跟同事講話就沒這個問題，可能老闆讓我太害怕了」。

▲職場上表達能力也是工作能力的一環。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

希望改善這些問題的他也因此發文求助，而該篇內文也吸引許多網友討論，有內行網友就推薦原PO可以做些練習，「最快就是每天早上起來找篇新聞念出聲音來」、「練習說故事，這會幫助你把要講的東西脈絡化」、「大量的閱讀以及看影片，充實知識和詞彙量，充實你的子彈庫」、「我也很容易緊張，所以找主管前都用電腦快速列點打草稿，心裡默念幾次再上，盡可能讓主管可快速理解回應」。

不過也有網友指出疑點，「也許你只是跟老闆磁場不合，或者有其他的原因老闆不喜歡你」、「我記得我剛進職場時，表達能力也滿弱的，但我從來沒遇過說，要以我表達能力弱要fire我的公司，所以我覺得你老闆可能沒講出真正原因吧」、「如果你講的是有意義的東西，主管理論上會願意聽」、「我們家的年輕人講話也一堆然後、但是、可是 一句話轉折+停頓三四次，聽到有夠不耐煩」。（編輯：楊智傑）