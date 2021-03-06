辦法會求落雨！台灣92年前「祈雨文」曝　拜完當天降甘霖

近日北部陰雨綿綿，中南部水情卻持續吃緊，遲遲等不到春雨的中南部各單位紛紛祭出減壓供水等抗旱措施，農田水利署也與大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會。不過這項傳統早在92年前就曾經舉辦過，臺灣南區氣象中心在臉書公布了台灣首場的祈雨法會儀式，當時的祈雨祈禱文曝光後也掀起網友討論。

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臉書粉絲專頁《Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心》日前發文提到，由於今年旱象嚴峻，農田水利署和大甲鎮瀾宮將在3月7日合辦祈雨法會，祈求「雨水媽」大甲媽祖降甘霖，文章內也提到早在1929年初台灣也曾舉辦過這樣的祈雨法會。

臺灣南區氣象中心指出，1929年初西半部地區連續50幾天無雨，各地旱象頻傳，當時新聞標題屢屢出現「領臺以來空前の水飢饉」、「高雄州下は二十五年來の大旱魃」等極為聳動的文字，反映了當時旱災的嚴重威脅，因此很多地方都出現向神明祈雨的儀式，其中臺中仕紳張麗俊受地方委託撰寫祈雨文，並在3月31日於豐原慈濟宮進行祈雨儀式。

▲臺中仕紳張麗俊受地方委託撰寫的祈雨文。（圖／翻攝自Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心）

有趣的是就在法會舉行完畢當天臺中就降下0.1毫米的雨量，隔天更繼續降下0.8毫米的雨量。雖然這樣的雨量當然不足以解除旱象，不過直到當年5月中旬，全台各地陸續降下豪雨後旱象便得以緩解。當時《臺灣日日新報》還以「慈雨」為標題，用近半版篇幅報導臺灣各地降雨情形，報導更記載當時全台因降雨解決旱荒後，民眾難掩的興奮之情。（編輯：楊智傑）