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兒子非親生！人夫談離婚　竟遭妻「殘酷設局」：財產全沒

編輯中心/綜合報導

2021-03-06 16:33:44

▲男子外送到摩鐵樓下，一看顧客電話號碼，才發現被戴綠帽了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲一位從事批發菜商的男子，慘遭妻子瞞騙，養了別人的兒子四年。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
對子女百般呵護，最後才發現並非自己所親生，你會怎麼做？律師蔡政峯日前就分享一起實際案例，最終的「殘酷結局」也令人唏噓。
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律師蔡政峯日前在節目《震震有詞》上分享，一位從事批發菜商的男子，苦追高中女同學許久，才終於讓對方點頭答應婚事。兩人結婚10年內，也成功育得兩子。
不過在小兒子出生後，這位菜商總覺得「好像不太像我」，終於在小兒子4歲時，跑去做了DNA鑑定，然而結果出爐也令他心碎，小兒子真的並非他所親生。
▲蔡政峯律師分享婚姻案例。（圖／翻攝高點電視YouTube）
▲蔡政峯律師分享婚姻案例。（圖／翻攝高點電視YouTube）
憤怒的菜商也立刻向老婆攤牌，沒想到女方竟一派輕鬆的回「對啊，其實是我跟誰誰誰生的」，更反問「你現在已經發現了，都幫我養4年了，那好現在要怎麼做嘛？」
菜商也果斷決定離婚，但由於平時家中財物都由老婆管理，便開始處理帳目問題，不料他一清查才發現，自己名下財產所剩無幾，公司內帳戶，也都只剩下應付當月交易的數字，早被妻子暗中布局搬空，「數千萬財產就這樣沒了」。離譜的是，妻子在談離婚協議時，又以「婚後財產制」要求拿走一半的現有財產，終於在僵持半年後，菜商已經受不了家中氛圍，同意此條件，結束這段不堪的婚姻。（編輯：潘毅）
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